Pisa scende in piazza per l’Iran. Da Piazza Vittorio Emanuele alla Torre con un solo messaggio: libertà

Written by admin• 6:50 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una piazza partecipata e attraversata da un messaggio chiaro e condiviso: libertà. Si è svolto nel pomeriggio di sabato 17 gennaio il corteo che ha visto Pisa scendere in strada per l’Iran al grido di “Donna, Vita, Libertà”.

La manifestazione, promossa da Più Europa e Azione insieme alla comunità iraniana e a numerose associazioni e partiti politici, è partita intorno alle 16 da Piazza Vittorio Emanuele, attraversando il centro cittadino fino a raggiungere il luoghi simbolo della città, la Torre Pendente. Oltre duecento le persone presenti, unite da striscioni, bandiere e slogan a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con un pensiero particolare rivolto alle donne iraniane e a tutte le donne che nel mondo lottano contro oppressioni e le discriminazioni.

Come sottolineato dagli organizzatori, il corteo ha avuto un carattere trasversale e apartitico, aperto alla partecipazione di diverse forze politiche, realtà associative e singoli cittadini, nel segno di un impegno comune che va oltre le appartenenze. Un’iniziativa pensata non come bandiera di parte, ma come spazio condiviso di testimonianza civile.

Last modified: Gennaio 18, 2026