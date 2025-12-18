L’Effemeride Pisana del 18 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Giovedì 18 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:46 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 298mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giorno internazionale dei migranti

Giornata della lingua araba

Giornata nazionale del Qatar

Giorno della repubblica in Niger

Santo del giorno:

San Gaziano di Tours, vescovo

Gaziano (lat. Catianus, Gatianus, Gratianus; fr. Cassien, Gatien, Gratien), santo.

Gregorio di Tours (m. 594), nell’Historia Francorum, racconta che nell’anno 250 furono inviati da Roma sette vescovi per evangelizzare la Gallia. Fra questi sette missionari figura Turonicis Catianus episcopas. D’altra parte, nel capitolo De Turonicis episcopis con cui termina l’Historia, Gregorio dà il catalogo cronologico dei vescovi di Tours: in testa figura Gaziano con un episcopato di cinquant’anni, dopo il quale la sede sarebbe rimasta vacante trentasette anni. Il successore di Gaziano sarebbe stato Litorius che governò la diocesi per trentatre anni; e il terzo vescovo fu s. Martino, l’ordinazione del quale si colloca nel 371 o 372.

Che cosa si può ritenere di tutto ciò? Gregorio ha raccolto dalla tradizione orale i nomi dei sette vescovi—ivi compreso quello di Gaziano—cosí come la data del loro invio in Gallia. Se si può ritenere il nome di Gaziano, la precisione cronologica è assai piú dubbia. La durata dei due primi episcopati e quella della vacanza sono state evidentemente calcolate per accordare la data della missione e quella dell’ordinazione di s. Martino. E’ assai probabile che Gregorio abbia anticipato indebitamente le origini della Chiesa di Tours.

Gaziano dovrebbe porsi alla fine del sec. III o all’inizio del IV. In compenso i dettagli dati dallo stesso Gregorio sulla sepoltura di Gaziano: “in ipsius vici cimiterio, qui erat christianorum” ha tutte le apparenze di essere esatto. Vi era dunque un cimitero nel suburbio di Tours.

La cattedrale di Tours, primitivamente consacrata a s.Maurizio, è attualmente dedicata a s. Gaziano; ecco perchè è chiamata comunemente dal popolo La Gatianne. La festa di s. Gaziano è fissata al 18 dicembre.

E’ accaduto il 18 dicembre nel mondo:

1271 – Per volere del khagan dei mongoli, Kublai Khan, viene fondata la dinastia Yuan. Kublai Khan si proclama così imperatore della Cina

1642 – Abel Tasman sbarca a Mohua Golden Bay: è il primo europeo a mettere piede nell’attuale Nuova Zelanda

1859 – Torino: don Giovanni Bosco fonda la Famiglia salesiana, chiamata Società di san Francesco di Sales

1865 – Stati Uniti: abolizione della schiavitù con l’approvazione del XIII emendamento alla costituzione

1890 – Londra: inaugurazione della prima metropolitana

1899 – Herbert Kilpin fonda a Milano il Milan Foot-Ball and Cricket Club

1912 – Viene “scoperto” l’Uomo di Piltdown: nel 1953 si scoprirà essere una truffa

1916 – Prima guerra mondiale: fine della battaglia di Verdun, iniziata il 21 febbraio

1941 – Seconda guerra mondiale: nella notte tra il 18 e il 19 dicembre viene compiuta l’Impresa di Alessandria, durante la quale sei palombari della Regia Marina su tre siluri a lenta corsa penetrarono nella notte nel porto di Alessandria d’Egitto e danneggiarono gravemente le corazzate britanniche HMS Queen Elizabeth (00) e HMS Valiant (02)

1958 – Il Niger diventa indipendente

1991 – La Lancia rilascia un comunicato stampa nel quale annuncia il suo ritiro dalle competizioni

1993 – Viene inaugurato l’MGM Grand Las Vegas, il più grande albergo del mondo

2004 – La rivista Archäologisches Korrespondenzblatt pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo: si tratta di un flauto di 35.000 anni fa costruito da una zanna d’avorio

2006 – Gli Emirati Arabi Uniti indicono le loro prime elezioni

2007 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte con 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti

2011 – Finisce ufficialmente la guerra in Iraq

2015 – L’ultima miniera di carbone del Regno Unito, la Kellingley Colliery, aperta nel 1965, cessa l’attività estrattiva

2019 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è accusato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, diventando il terzo presidente degli Stati Uniti ad essere messo sotto accusa

2022 – A Lusail l’Argentina batte la Francia per 7-5 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Qatar 2022 (3-3 dopo i tempi supplementari)

La frase del giorno di Frate Indovino:

Genitori e naviganti abbian sempre un occhio avanti

Nati il 18 dicembre:

PAOLA EGONU

Pallavolista italiana

α 18 dicembre 1998

CLAUDIA GERINI

Attrice italiana

α 18 dicembre 1971

PAUL KLEE

Pittore tedesco

α 18 dicembre 1879 ω 29 giugno 1940

ANTONIO LIGABUE

Pittore svizzero-italiano

α 18 dicembre 1899 ω 27 maggio 1965

BRAD PITT

Attore statunitense

α 18 dicembre 1963

SIMONA QUADARELLA

Atleta, nuotatrice italiana

α 18 dicembre 1998

KEITH RICHARDS

Chitarrista inglese, Rolling Stones

α 18 dicembre 1943

STEVEN SPIELBERG

Regista e produttore statunitense

α 18 dicembre 1946

JOSIF STALIN

Dittatore russo

α 18 dicembre 1879 ω 5 marzo 1953

Deceduti il 18 dicembre:

JOSEPH BARBERA

Fumettista statunitense

α 24 marzo 1911 ω 18 dicembre 2006

LANDO BUZZANCA

Attore italiano

α 24 agosto 1935 ω 18 dicembre 2022

ZSA ZSA GABOR

Attrice ungherese naturalizzata statunitense

α 6 febbraio 1917 ω 18 dicembre 2016

VIRNA LISI

Attrice italiana

α 8 novembre 1936 ω 18 dicembre 2014

ANTONIO STRADIVARI

Liutaio italiano

α Anno di nascita: 1644 ω 18 dicembre 1737

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 16, 2025