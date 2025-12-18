L’Effemeride Pisana del 18 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Giovedì 18 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:46 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 298mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giorno internazionale dei migranti
Giornata della lingua araba
Giornata nazionale del Qatar
Giorno della repubblica in Niger
Santo del giorno:
San Gaziano di Tours, vescovo
Gaziano (lat. Catianus, Gatianus, Gratianus; fr. Cassien, Gatien, Gratien), santo.
Gregorio di Tours (m. 594), nell’Historia Francorum, racconta che nell’anno 250 furono inviati da Roma sette vescovi per evangelizzare la Gallia. Fra questi sette missionari figura Turonicis Catianus episcopas. D’altra parte, nel capitolo De Turonicis episcopis con cui termina l’Historia, Gregorio dà il catalogo cronologico dei vescovi di Tours: in testa figura Gaziano con un episcopato di cinquant’anni, dopo il quale la sede sarebbe rimasta vacante trentasette anni. Il successore di Gaziano sarebbe stato Litorius che governò la diocesi per trentatre anni; e il terzo vescovo fu s. Martino, l’ordinazione del quale si colloca nel 371 o 372.
Che cosa si può ritenere di tutto ciò? Gregorio ha raccolto dalla tradizione orale i nomi dei sette vescovi—ivi compreso quello di Gaziano—cosí come la data del loro invio in Gallia. Se si può ritenere il nome di Gaziano, la precisione cronologica è assai piú dubbia. La durata dei due primi episcopati e quella della vacanza sono state evidentemente calcolate per accordare la data della missione e quella dell’ordinazione di s. Martino. E’ assai probabile che Gregorio abbia anticipato indebitamente le origini della Chiesa di Tours.
Gaziano dovrebbe porsi alla fine del sec. III o all’inizio del IV. In compenso i dettagli dati dallo stesso Gregorio sulla sepoltura di Gaziano: “in ipsius vici cimiterio, qui erat christianorum” ha tutte le apparenze di essere esatto. Vi era dunque un cimitero nel suburbio di Tours.
La cattedrale di Tours, primitivamente consacrata a s.Maurizio, è attualmente dedicata a s. Gaziano; ecco perchè è chiamata comunemente dal popolo La Gatianne. La festa di s. Gaziano è fissata al 18 dicembre.
E’ accaduto il 18 dicembre nel mondo:
- 1271 – Per volere del khagan dei mongoli, Kublai Khan, viene fondata la dinastia Yuan. Kublai Khan si proclama così imperatore della Cina
- 1642 – Abel Tasman sbarca a Mohua Golden Bay: è il primo europeo a mettere piede nell’attuale Nuova Zelanda
- 1859 – Torino: don Giovanni Bosco fonda la Famiglia salesiana, chiamata Società di san Francesco di Sales
- 1865 – Stati Uniti: abolizione della schiavitù con l’approvazione del XIII emendamento alla costituzione
- 1890 – Londra: inaugurazione della prima metropolitana
- 1899 – Herbert Kilpin fonda a Milano il Milan Foot-Ball and Cricket Club
- 1912 – Viene “scoperto” l’Uomo di Piltdown: nel 1953 si scoprirà essere una truffa
- 1916 – Prima guerra mondiale: fine della battaglia di Verdun, iniziata il 21 febbraio
- 1941 – Seconda guerra mondiale: nella notte tra il 18 e il 19 dicembre viene compiuta l’Impresa di Alessandria, durante la quale sei palombari della Regia Marina su tre siluri a lenta corsa penetrarono nella notte nel porto di Alessandria d’Egitto e danneggiarono gravemente le corazzate britanniche HMS Queen Elizabeth (00) e HMS Valiant (02)
- 1958 – Il Niger diventa indipendente
- 1991 – La Lancia rilascia un comunicato stampa nel quale annuncia il suo ritiro dalle competizioni
- 1993 – Viene inaugurato l’MGM Grand Las Vegas, il più grande albergo del mondo
- 2004 – La rivista Archäologisches Korrespondenzblatt pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo: si tratta di un flauto di 35.000 anni fa costruito da una zanna d’avorio
- 2006 – Gli Emirati Arabi Uniti indicono le loro prime elezioni
- 2007 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte con 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti
- 2011 – Finisce ufficialmente la guerra in Iraq
- 2015 – L’ultima miniera di carbone del Regno Unito, la Kellingley Colliery, aperta nel 1965, cessa l’attività estrattiva
- 2019 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è accusato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, diventando il terzo presidente degli Stati Uniti ad essere messo sotto accusa
- 2022 – A Lusail l’Argentina batte la Francia per 7-5 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Qatar 2022 (3-3 dopo i tempi supplementari)
La frase del giorno di Frate Indovino:
Genitori e naviganti abbian sempre un occhio avanti
PAOLA EGONU
α 18 dicembre 1998
CLAUDIA GERINI
α 18 dicembre 1971
PAUL KLEE
α 18 dicembre 1879 ω 29 giugno 1940
ANTONIO LIGABUE
α 18 dicembre 1899 ω 27 maggio 1965
BRAD PITT
α 18 dicembre 1963
SIMONA QUADARELLA
α 18 dicembre 1998
KEITH RICHARDS
Chitarrista inglese, Rolling Stones
α 18 dicembre 1943
STEVEN SPIELBERG
Regista e produttore statunitense
α 18 dicembre 1946
JOSIF STALIN
α 18 dicembre 1879 ω 5 marzo 1953
JOSEPH BARBERA
α 24 marzo 1911 ω 18 dicembre 2006
LANDO BUZZANCA
α 24 agosto 1935 ω 18 dicembre 2022
ZSA ZSA GABOR
Attrice ungherese naturalizzata statunitense
α 6 febbraio 1917 ω 18 dicembre 2016
VIRNA LISI
α 8 novembre 1936 ω 18 dicembre 2014
ANTONIO STRADIVARI
α Anno di nascita: 1644 ω 18 dicembre 1737
