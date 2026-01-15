L’Effemeride Pisana del 15 gennaio 2026

Giovedì 15 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 17:04, le ore di luce solare sono 9 e 15 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 324mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Mauro, abate benedettino
Patrono di Casoria, Aci Castello, Lavello, Gessate, Viagrande, Noventa di Piave, Sarnico, San Paolo d’Argon, Buscate, Monsampolo del Tronto e di altri comuni
Leggendo tra le righe della vita di san Mauro si coglie l’importanza ancora attuale di offrire alle nuove generazioni “buone strade” su cui crescere grazie a testimoni significativi. La tradizione, infatti, lo vuole figlio di un patrizio romano che lo affidò a san Benedetto a Subiaco per l’educazione. Con Mauro, si narra, c’era anche Placido, un amico figlio di un altro patrizio. Sono pochi i dati biografici certi di Mauro, ma probabilmente quando Benedetto lasciò a Subiaco il suo discepolo, esemplare nella preghiera e nella fedeltà al Vangelo, vi rimase come abate. Poi le sue tracce si ritrovano sulla Loira, dove alcuni toponimi farebbero pensare a un passaggio di Mauro.
Oggi è il giorno di:
Giornata di wikipedia
La citazione del giorno:
Fino al giorno della morte, nessuno può essere sicuro del proprio coraggio. (Jean Anouilh)
E’ accaduto il 15 gennaio nel mondo:
- 1559 – Elisabetta I d’Inghilterra viene incoronata nell’Abbazia di Westminster
- 1759 – Il British Museum di Londra apre al pubblico
- 1892 – James Naismith pubblica le regole della pallacanestro
- 1934 – Un terremoto colpisce il Nepal e l’India; i morti sono circa 10 700.
- 1936 – Il primo edificio completamente rivestito in vetro viene completato a Toledo
- 1943 – Viene completata l’edificazione del Pentagono sede del Dipartimento della difesa statunitense
- 1944 – Un terremoto colpisce la zona di San Juan in Argentina; i morti sono circa 5.000
- 1945 – Viene fondata l’agenzia di stampa ANSA
- 1967 – Viene disputato il primo Super Bowl. I Green Bay Packers sconfiggono i Kansas City Chiefs per 35 a 10
- 1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti
- 1970 – Mu’ammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia
- 1971 – Inaugurazione della Diga di Assuan sul Nilo
- 1973 – Guerra del Vietnam: citando i progressi nei negoziati di pace, il presidente statunitense Richard Nixon annuncia la sospensione delle azioni offensive sul Vietnam del Nord
- 1974 – Happy Days debutta sulla rete televisiva ABC
- 1987 – Per la prima volta la pubblicità viene inserita in un home video: è uno spot di Diet Pepsi nella VHS di Top Gun
- 1990 – Un errore di programmazione paralizza la rete telefonica AT&T negli USA. Sessanta milioni di persone rimangono scollegate dalla rete e settanta milioni di chiamate vengono interrotte
- 1993 – Viene catturato e arrestato Salvatore Riina. Il latitante viene arrestato dai Carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo, assieme al boss di San Lorenzo Salvatore Biondino. Riina è disarmato e non oppone resistenza. Era latitante dal 1969
- 2001 – Nasce, apparendo su Internet, Wikipedia, un’enciclopedia libera basata su Wiki
- 2002 – Nasce il servizio di Mobile Number Portability
La frase del giorno di Frate Indovino:
Gran gelo di gennaio miseria nel pollaio
ANNA MARIA BARBERA
α 15 gennaio 1962
MARGHERITA BUY
α 15 gennaio 1962
MARTIN LUTHER KING
Politico statunitense, difensore dei diritti civili
α 15 gennaio 1929 ω 4 aprile 1968
GIORGIA MELONI
α 15 gennaio 1977
MOLIÈRE
α 15 gennaio 1622 ω 17 febbraio 1673
ARISTOTELE ONASSIS
α 15 gennaio 1906 ω 15 marzo 1975
GIULIO REGENI
Ricercatore universitario italiano, vittima di omicidio
α 15 gennaio 1988 ω 25 gennaio 2016
MASSIMO D’AZEGLIO
Scrittore, pittore, patriota e uomo politico italiano
α 24 ottobre 1798 ω 15 gennaio 1866
CARLO FRUTTERO
α 19 settembre 1926 ω 15 gennaio 2012
DELIA SCALA
α 25 settembre 1929 ω 15 gennaio 2004
