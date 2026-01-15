L’Effemeride Pisana del 15 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:02 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 15 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 17:04, le ore di luce solare sono 9 e 15 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 324mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Mauro, abate benedettino

Patrono di Casoria, Aci Castello, Lavello, Gessate, Viagrande, Noventa di Piave, Sarnico, San Paolo d’Argon, Buscate, Monsampolo del Tronto e di altri comuni

Leggendo tra le righe della vita di san Mauro si coglie l’importanza ancora attuale di offrire alle nuove generazioni “buone strade” su cui crescere grazie a testimoni significativi. La tradizione, infatti, lo vuole figlio di un patrizio romano che lo affidò a san Benedetto a Subiaco per l’educazione. Con Mauro, si narra, c’era anche Placido, un amico figlio di un altro patrizio. Sono pochi i dati biografici certi di Mauro, ma probabilmente quando Benedetto lasciò a Subiaco il suo discepolo, esemplare nella preghiera e nella fedeltà al Vangelo, vi rimase come abate. Poi le sue tracce si ritrovano sulla Loira, dove alcuni toponimi farebbero pensare a un passaggio di Mauro.

Oggi è il giorno di:

Giornata di wikipedia

La citazione del giorno:

Fino al giorno della morte, nessuno può essere sicuro del proprio coraggio. (Jean Anouilh)

E’ accaduto il 15 gennaio nel mondo:

1559 – Elisabetta I d’Inghilterra viene incoronata nell’Abbazia di Westminster

1759 – Il British Museum di Londra apre al pubblico

1892 – James Naismith pubblica le regole della pallacanestro

1934 – Un terremoto colpisce il Nepal e l’India; i morti sono circa 10 700.

1936 – Il primo edificio completamente rivestito in vetro viene completato a Toledo

1943 – Viene completata l’edificazione del Pentagono sede del Dipartimento della difesa statunitense

1944 – Un terremoto colpisce la zona di San Juan in Argentina; i morti sono circa 5.000

1945 – Viene fondata l’agenzia di stampa ANSA

1967 – Viene disputato il primo Super Bowl. I Green Bay Packers sconfiggono i Kansas City Chiefs per 35 a 10

1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti

1970 – Mu’ammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia

1971 – Inaugurazione della Diga di Assuan sul Nilo

1973 – Guerra del Vietnam: citando i progressi nei negoziati di pace, il presidente statunitense Richard Nixon annuncia la sospensione delle azioni offensive sul Vietnam del Nord

1974 – Happy Days debutta sulla rete televisiva ABC

1987 – Per la prima volta la pubblicità viene inserita in un home video: è uno spot di Diet Pepsi nella VHS di Top Gun

1990 – Un errore di programmazione paralizza la rete telefonica AT&T negli USA. Sessanta milioni di persone rimangono scollegate dalla rete e settanta milioni di chiamate vengono interrotte

1993 – Viene catturato e arrestato Salvatore Riina. Il latitante viene arrestato dai Carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo, assieme al boss di San Lorenzo Salvatore Biondino. Riina è disarmato e non oppone resistenza. Era latitante dal 1969

2001 – Nasce, apparendo su Internet, Wikipedia, un’enciclopedia libera basata su Wiki

2002 – Nasce il servizio di Mobile Number Portability

La frase del giorno di Frate Indovino:

Gran gelo di gennaio miseria nel pollaio



Nati il 15 gennaio:

ANNA MARIA BARBERA

Attrice e comica italiana

α 15 gennaio 1962

MARGHERITA BUY

Attrice italiana

α 15 gennaio 1962

MARTIN LUTHER KING

Politico statunitense, difensore dei diritti civili

α 15 gennaio 1929 ω 4 aprile 1968

GIORGIA MELONI

Politica italiana

α 15 gennaio 1977

MOLIÈRE

Drammaturgo e attore francese

α 15 gennaio 1622 ω 17 febbraio 1673

ARISTOTELE ONASSIS

Armatore greco

α 15 gennaio 1906 ω 15 marzo 1975

GIULIO REGENI

Ricercatore universitario italiano, vittima di omicidio

α 15 gennaio 1988 ω 25 gennaio 2016

Deceduti il 15 gennaio:

MASSIMO D’AZEGLIO

Scrittore, pittore, patriota e uomo politico italiano

α 24 ottobre 1798 ω 15 gennaio 1866

CARLO FRUTTERO

Scrittore italiano

α 19 settembre 1926 ω 15 gennaio 2012

DELIA SCALA

Soubrette e attrice italiana

α 25 settembre 1929 ω 15 gennaio 2004

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)

