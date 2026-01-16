In casa Gimar, Agenzia Generali Italia di Pontedera, bilanci e prospettive per un 2026 tutto da scrivere e… proteggere

Written by admin• 9:37 am• Redazionale aziende

Come ad ogni inizio anno, all’Agenzia Gimar Generali Italia è tempo di bilanci, ai quali tutti hanno contribuito lungo tutto l’anno 2025, a partire dallo staff che si è confermato vincente, contraddistinguendosi dando il massimo, sia in termini di formazione che per quanto riguarda la qualità professionale, ascoltando e accompagnando le persone nel proteggere quello che per loro conta davvero, dalla propria vita a quella dei propri cari, dalla salute, alla sicurezza economica e a quella della propria casa, priorità che, anche nel 2025, si sono dimostrate più sentite a partire dalle famiglie giovani, dai professionisti, dai nuovi residenti, ma anche dai clienti storici che come sempre hanno trovato in Gimar un punto di riferimento affidabile, con servizi all’avanguardia e soprattutto personalizzati. Un trend che, a vele spiegate, continuerà la sua rotta anche lungo questo anno 2026, al quale tutta l’Agenzia Gimar guarda con entusiasmo grazie a prodotti sempre nuovi, adattati al mondo che cambia.

di Melania Pulizzi

Questa mattina sono tornata a rivolgere qualche domanda al Dott. David Volpi e al Dott. Alessandro Meini, per farmi dire nel dettaglio un pò dell’anno 2025 appena trascorso e naturalmente delle prospettive per questo nuovo anno 2026 ormai iniziato.

Buongiorno Dott. Volpi e Dott. Meini, come è stato questo anno 2025 in termini di richieste, risultati e incrementi?

(D. Volpi – A. Meini): “L’anno 2025 ha segnato una forte crescita con risultati significativi e un’intensa attività di consulenza, un consolidamento e una partecipazione attiva sul territorio, con una presenza costante nelle iniziative locali che hanno rafforzato il rapporto di fiducia con i clienti e con la comunità. Sul fronte commerciale, le soluzioni più richieste hanno confermato un trend ormai consolidato: la tutela della persona e gli strumenti di investimento assicurativo si sono rivelati le scelte più apprezzate dalle famiglie, dai professionisti e dai nuovi residenti del territorio. Le polizze infortuni, malattia e salute hanno registrato una crescita costante, spinte da una maggiore consapevolezza verso la prevenzione e la protezione del reddito. Parallelamente, i prodotti di risparmio e investimento hanno attirato l’interesse di chi desidera pianificare il proprio futuro con strumenti solidi e affidabili, mentre la protezione della casa ha visto un incremento significativo, anche in risposta alla crescente attenzione verso i rischi climatici e gli imprevisti domestici”.

Quali sono state le tappe più significative che hanno accompagnato l’Agenzia Gimar lungo tutto l’anno 2025?

(D. Volpi – A. Meini): “Il 2025 è stato un anno ricco di eventi che hanno segnato in modo profondo il percorso dell’Agenzia, rafforzando il suo legame con le persone; dalla partecipazione alla – Wine Experience Area 6 – presso la Tenuta Antinori La Braccesca, dove Gimar ha celebrato il 13° posto nella Classifica di Area, al Tour di Zona – Destinazione Eccellenza – che ha presentato il nuovo Piano Strategico 2025–2027, fino al – Protection Day – un momento di confronto sulla longevità e sulla salute con ospiti autorevoli e il contributo del Dott. Marcello Viviani. Tra gli appuntamenti più emozionanti, ricordiamo la serata esclusiva – Una Notte da Leoni 2 – che ha riunito le migliori Agenzie italiane, con la partecipazione all’Expo Motori di Pontedera, per un’ulteriore occasione di incontro con cittadini e appassionati. Altra tappa importante è stato il viaggio-premio – Lion’s Stars 2025 – a Doha, che ha rappresentato un riconoscimento prestigioso per i migliori collaboratori, mentre come impegno nel sociale abbiamo concretizzato il sostegno all’Associazione Insieme per Sognare, nell’occasione del suo 10° Anniversario. Il 2025 ha visto anche un forte investimento nelle nuove generazioni, con il percorso PCTO dello studente Simone Imbimbo, e una presenza attiva negli eventi culturali del territorio, come – Divino Calice a Pomarance. A livello istituzionale, l’Agenzia ha partecipato all’evento – Health & Welfare – presso la sede Generali di Mogliano Veneto e all’Evento – Experience di Venezia – dove Gimar è stata premiata come 2ª classificata nel Modello AIC – Area 6, un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto. Infine l’anno si è concluso con lo straordinario evento – STORIE DI FELICITÀ – un incontro che ha messo insieme istituzioni e persone, per una giornata di condivisione, crescita ed emozionalità condivisa; e la partecipazione alla 95ª Assemblea ANAGINA a Milano, per un confronto con i vertici della Compagnia e con rappresentanti del mondo economico e istituzionale. Accanto ai risultati commerciali e agli eventi, teniamo a specificare che nel 2025 abbiamo investito moltissimo anche nella formazione, grazie alla collaborazione con il formatore Guido Briocchi, e il prestigioso riconoscimento MEC – Miglior Esperienza Cliente, che conferma l’attenzione costante verso la qualità del servizio”.

Guardando a questo anno 2026 appena cominciato, potete anticiparmi qualcosa sui nuovi prodotti e progetti?

(D. Volpi – A. Meini): “In questo anno 2026 sono pronti tanti nuovi prodotti come Generazione Investimento, coperture per eventi catastrofali, iniziative dedicate ai clienti, tra cui sei mesi gratuiti di polizza abitazione per alcuni assicurati RCA, oltre che un nuovo accordo con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera. Ma sarà anche un nuovo anno in cui non mancheranno gli eventi come la Giornata della Prevenzione e della Salute del 9 maggio, e una partnership con il Comune di Pontedera per nuove iniziative rivolte alla cittadinanza. Anche sul fronte interno, la carne al fuoco è tanta, grazie al Progetto Next Generation che accompagnerà la crescita dei nostri collaboratori con percorsi formativi di eccellenza, ma anche di nuove figure professionali di grande esperienza e spessore professionale nella rete Gimar”.

Cosa augurate a tutta l’Agenzia Gimar e ai suoi clienti per questo 2026?

(D. Volpi – A. Meini): “L’augurio che l’Agenzia Gimar fa a se stessa e ai propri clienti è quello di un 2026 fatto di presenza, vicinanza, affidabilità e condivisione, con la certezza che un futuro più sicuro, più solido e più sereno insieme è possibile”.

Last modified: Gennaio 16, 2026