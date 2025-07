L’Effemeride Pisana del 14 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 12:34 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 14 luglio 2025, il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:59

Giorno internazionale delle persone non binarie

Giornata internazionale dei banditori

Festa nazionale della Francia e di tutte le sue dipendenze

Festa nazionale dell’Iraq

Santo del giorno:

San Camillo de Lellis sacerdote

Patrono di: Infermieri, Malati, Ospedali, Abruzzo

Bucchianico, Chieti, 25 maggio 1550 – Roma, 14 luglio 1614

Di nobile famiglia, nato a Bucchianico, nelle vicinanze di Chieti, il 25 maggio 1550, Camillo de Lellis fu soldato di ventura. Persi i suoi averi al gioco, si mise al servizio dei Cappuccini di Manfredonia. Convertitosi ed entrato nell’Ordine, per curare una piaga riapertasi tornò a Roma nell’ospedale di San Giacomo degli Incurabili, dove si dedicò soprattutto ai malati. Si consacrò a Cristo Crocifisso, riprese gli studi al Collegio Romano e, divenuto sacerdote nel 1584, fondò la «Compagnia dei ministri degli infermi». L’ordine dei Camilliani si distinse da altri per lo spirito della sua opera legata alla carità misericordiosa e per l’abito caratterizzato dalla croce rossa di stoffa sul petto. De Lellis pose attenzione unicamente ai malati, ponendo le basi per la figura dell’infermiere e del cappellano quali li vediamo oggi. Morì a Roma il 14 luglio 1614 e venne canonizzato nel 1746.

E’ accaduto il 14 luglio:

1099 – Termina la Prima crociata con la conquista di Gerusalemme

1570 – Papa Pio V promulga la bolla Quo primum tempore per la riforma della liturgia e l’edizione del Messale Romano

1789 – La popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re: da questa data si fa convenzionalmente cominciare la Rivoluzione francese

1790 – Un anno dopo la Presa della Bastiglia, per festeggiare l’evento si svolge la Fête de la Fédération

1795 – La Convenzione nazionale adotta La Marsigliese come inno nazionale

1816 – Papa Pio VII fonda la Gendarmeria pontificia

1865 – Una cordata di sette persone guidata dall’alpinista britannico Edward Whymper e dalla guida alpina francese Michel Croz raggiunge per la prima volta la vetta del Cervino; lo stesso giorno, durante la discesa, quattro dei sette alpinisti muoiono precipitando accidentalmente per oltre mille metri

1880 – Il motto Liberté, Égalité, Fraternité appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche francesi

1881 – Il criminale Billy the Kid viene ucciso dallo sceriffo Pat Garrett nella Maxwell House di Fort Sumner (Nuovo Messico)

1902 – In Piazza San Marco a Venezia, il Campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente: verrà ricostruito secondo il principio “com’era, dov’era” con un accurato restauro che si concluderà nel 1912

1916 – A Zurigo si volge prima serata pubblica del locale Cabaret Voltaire, dove Hugo Ball recitò il primo manifesto del movimento Dada, lì ideato

1921 – Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti ricevono la sentenza di condanna a morte, che verrà eseguita il 23 agosto del 1927

1933:

In Germania vengono messi fuori legge tutti i partiti politici a eccezione del Partito Nazista

Il regime nazista pone in essere la Legge per la protezione dei caratteri ereditari, rendendo la sterilizzazione obbligatoria per determinati individui

1938 – Il re Giorgio VI del Regno Unito e sua figlia Elisabetta si recano a Reims in Francia per la parata in onore del restauro appena terminato della Cattedrale di Reims, completato il 10 luglio; l’evento viene accolto dalla stampa come un segno di appoggio del Regno Unito alla Francia contro le mire espansionistiche della Germania hitleriana

1942 – Seconda guerra mondiale, Operazione G.G.1: nella notte fra il 13 e il 14 luglio, un commando di 12 Uomini Gamma della X^ Flottiglia MAS raggiunge Gibilterra a nuoto e piazza delle cariche esplosive su alcuni bastimenti, danneggiando gravemente quattro piroscafi britannici

1943 – Durante la campagna di Sicilia si consuma il massacro di Biscari per mano di soldati statunitensi

1948 – A Roma, lo studente universitario Antonio Pallante spara a Palmiro Togliatti con quattro colpi di pistola, di cui tre lo colpiscono; l’attentato a Togliatti causa gravi disordini, che secondo i giornali dell’epoca sfiorano la guerra civile

1951 – A Joplin (Missouri), il George Washington Carver National Monument diventa il primo monumento nazionale degli Stati Uniti d’America dedicato agli afroamericani

1958 – Su Nippon TV va in onda il cortometraggio animato Mogura no aventure (もぐらのアバンチュール), il primo anime (e il primo programma a colori) mai trasmesso dalla televisione giapponese

1965 – La sonda statunitense Mariner 4 raggiunge per la prima volta Marte: invierà alla Terra un totale di 21 foto

1983 – Viene distribuito in Giappone in versione arcade il videogioco Mario Bros., primo episodio del franchise di Mario di Nintendo

1995 – La nuova tecnologia per la nuova compressione di dati audio, viene rinominata mp3

2008:

L’asteroide (450894) 2008 BT18 passa vicino alla Terra

A Sumida (Tokyo) si tiene una celebrazione per l’inizio degli scavi per le fondamenta del Tokyo Sky Tree

2015 – La sonda New Horizons raggiunge il suo punto più vicino a Plutone

2016 – Strage di Nizza: durante i festeggiamenti della Festa nazionale francese, un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d’artificio sulla Passeggiata degli Inglesi causando 86 morti e 458 feriti

2024 La nazionale di calcio della Spagna batte 2-1 la nazionale di calcio dell’Inghilterra all’Olympiastadion di Berlino e vince il campionato europeo di calcio 2024

Nati il 14 luglio:

INGMAR BERGMAN

Regista svedese

α 14 luglio 1918 ω 30 luglio 2007

GERALD FORD

38° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 14 luglio 1913 ω 26 dicembre 2006

NATALIA GINZBURG

Scrittrice italiana

α 14 luglio 1916 ω 7 ottobre 1991

WILLIAM HANNA

Fumettista statunitense

α 14 luglio 1910 ω 22 marzo 2001

GUSTAV KLIMT

Artista austriaco

α 14 luglio 1862 ω 6 febbraio 1918

ANGELO POLIZIANO

Umanista italiano

α 14 luglio 1454 ω 29 settembre 1494

RENATO POZZETTO

Attore e comico italiano

α 14 luglio 1940

Deceduti il 14 luglio:

MADAME DE STAËL

Scrittrice francese di origini svizzere

α 22 aprile 1766 ω 14 luglio 1817

GIUSEPPE PREZZOLINI

Giornalista, scrittore, editore e aforista italiano

α 27 gennaio 1882 ω 14 luglio 1982

COMPAY SEGUNDO

Cantautore cubano

α 18 novembre 1907 ω 14 luglio 2003

BILLY THE KID

Noto criminale statunitense

α 23 novembre 1859 ω 14 luglio 1881

Il proverbio del 14 luglio:

La vita è una gara, sbagliando si impara

