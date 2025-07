“Diario. 31 agosto 1943 1 gennaio 1945” di Beatrice Giglioli. La presentazione mercoledì 16 luglio in piazza Cavallotti

Written by admin• 12:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nell’ambito della rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” mercoledì 16 luglio alle ore 21.15 avrà luogo la presentazione del libro “Diario. 31 agosto 1943 – 1 gennaio 1945” pubblicato da Bfs edizioni. Dialogheranno Stefano Gallo, direttore scientifico Bfs, Massimiliano Bacchiett, scrittore, e Caterina Di Pasquale, docente universitaria.

Scritto in presa diretta durante i tragici mesi di guerra che si abbatterono sul territorio pisano, il volume è la traduzione in italiano di due dei diari di Beatrice Giglioli (originariamente scritti in lingua inglese perché l’autrice è legata all’Inghilterra non meno che all’Italia per via dei suoi genitori).

Si tratta di un documento inedito, che apre una nuova finestra di indagine sulla storia che la città di Pisa ha vissuto tra l’estate del 1943 e gli inizi del 1945. I protagonisti sono Beatrice Giglioli, sua sorella Irene e il gruppo di persone e di famiglie che trovarono rifugio nella Villa delle sorelle Giglioli, nella zona est della periferia di Pisa. Sono pagine di drammatica quotidianità, dove l’autrice e la piccola comunità di civili raccolti intorno a sé cercano insieme di sopravvivere e di opporsi al male e alla violenza aiutandosi reciprocamente, per non perdere, oltre che la vita, anche il rispetto di sé.

Integrato da un consistente apparato critico (curato da Barbara Cattaneo, Giorgio Mangini e Franco Bertolucci), documentario e iconografico con oltre 200 immagini, per favorire il più possibile una lettura adeguata al ritmo spesso incalzante degli avvenimenti descritti e per consentire di apprezzare l’originalità e l’intima coerenza delle annotazioni quotidiane di Beatrice Giglioli, il diario è accompagnato dalle memorie di Antonio Ricci, testimone vivente degli avvenimenti raccontati. Figlio adolescente della cuoca di casa Giglioli e animato da un profondo affetto nei confronti della famiglia di Beatrice, Ricci ne ha conservato con cura l’archivio, che in tempi recenti ha voluto donare alla Biblioteca Franco Serantini.

Ricorrendo anche agli studi dedicati alla storia di genere, attraverso questa importante pubblicazione si possono rileggere quegli anni soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate dalle donne e sulle strategie di resistenza da loro attuate, sulla percezione che ebbero della guerra e della violenza e sulle trasformazioni intervenute nella vita quotidiana. Ci si riferisce alle difficoltà di reperire cibo e vestiario, alla necessità di continuare a lavorare, ai difficili e pericolosi rapporti con gli occupanti tedeschi e a quelli di solidarietà con gli sfollati, i perseguitati e i membri della Resistenza antifascista.

