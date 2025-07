Il gota del Beach Soccer sbarca al CTO di Tirrenia

Written by admin• 10:44 am• Pisa, Sport

TIRRENIA – Comincia una settimana da ricordare per il Lenergy Pisa BS e il litorale pisano. Dal 17 al 20 luglio il Campionato di Serie A di beach soccer arriva a Tirrenia, per l’atteso finale di Poule Promozione e Poule Scudetto.

Il CPO di Tirrenia si appresta a vivere un appuntamento storico: le venti migliori squadre d’Italia infatti varcheranno i cancelli del Centro Coni per dare il via a uno spettacolo inedito per Pisa e provincia. Quattro giornate di sfide d’alta quota, introdotte dalla conferenza stampa di presentazione di mercoledì 16 luglio alle ore 20:00. Il via alle prime gare di Poule Promozione è previsto giovedì 17 luglio alle ore 16 e la prima giornata si concluderà con la sfida delle ore 21. Un venerdì dal gusto ibrido comincerà con la 9 a e ultima giornata di Poule Promozione, dalla prima gara delle ore 9:00 all’ultima delle ore 15:15.



A seguire la Poule Scudetto con il primo scontro fissato per le ore 16:30 e l’ultimo di giornata alle ore 21:30. Una sola gara in programma per sabato mattina alle ore 11:30, poi lo spettacolo riprenderà dalle ore 17:15 fino alla gara delle ore 21:00. Infine domenica due sfide mattutine a partire dalle ore 10:15, mentre nel pomeriggio si giocherà dalle ore 16:00 fino al gran finale di Poule Scudetto delle ore 18:30. Al termine si conosceranno gli esiti delle due Poule: in palio promozioni e retrocessioni, i Play-off Promozione e soprattutto l’ambita qualificazione ai Play- off Scudetto di Cirò Marina.

Il Lenergy Pisa BS dunque per la prima volta nella storia giocherà in casa, con tre avversarie all’orizzonte: Roma venerdì 18 luglio alle ore 17:45, Cagliari sabato 19 luglio alle ore 17:15, Bologna domenica 20 luglio alle ore 17:15. Evento dunque da non

perdere a Tirrenia. Ingresso gratuito: sufficiente la registrazione scansionando il QR Code posto all’ingresso del Centro Coni.

