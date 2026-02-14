L’Effemeride Pisana del 14 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:52 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 14 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 17:42, le ore di luce solare sono 10 e 21 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 354mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santi Cirillo e Metodio, vescovi, evangelizzatori dei popoli slavi apostoli degli slavi, patroni d’Europa

Fratelli, nati a Salonicco nei primi decenni del IX secolo, ebbero stretti rapporti con la Chiesa di Costantinopoli e con l’imperatore bizantino. Dalla capitale orientale vennero inviati in diversi luoghi come evangelizzatori. Ma l’impresa più importante fu in Pannonia e Moravia, dove Cirillo lavorò a un nuovo alfabeto per le popolazioni locali e alle traduzioni dei testi sacri. Metodio fu ordinato vescovo a Roma e morì in Moravia nell’885, 16 anni dopo Cirillo, che, fattosi monaco, era morto a Roma nel’869.

Sono tra i patroni d’Europa, proclamati tali da Papa Giovanni Paolo II nel 1980. Anche se sono ricordati come gli apostoli degli slavi, infatti, la loro opera ha lasciato un seme di unità che abbraccia l’intero continente e supera qualsiasi divisione culturale, linguistica, politica.

Oggi è il giorno di:

Festa degli innamorati (San Valentino)

Giornata globale dei film

Giornata internazionale del regalare un libro

Giorno mondiale del bonobo

Giornata mondiale delle cure con il suono

La citazione del giorno:

A molti non mancano che i denari per essere onesti. (Carlo Dossi)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

La tristezza è un oceano immenso e la gioia una perla in quell’oceano fragile si frantuma quando tento di trarla dalla schiuma!!!

Questa non la sapevo:

nell’antico Egitto i sacerdoti si depilavano completamente, comprese ciglia e sopracciglia

E’ accaduto il 14 febbraio nel mondo:

496 – Viene istituita da papa Gelasio I la memoria liturgica di San Valentino

869 – Muore a Roma il monaco Cirillo (nato a Tessalonica nell’826), evangelizzatore di Pannonia e Moravia col fratello Metodio e inventore dell’alfabeto glagolitico per i popoli slavi

1349 – A Strasburgo vengono uccisi 2000 ebrei sospetti di diffondere la Peste nera

1849 – A New York, James Knox Polk diventa il primo presidente statunitense a cui viene scattata una fotografia

1876 – Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto del telefono

1895 – Londra: prima rappresentazione al St James’s Theatre di L’importanza di chiamarsi Ernesto, commedia in tre atti di Oscar Wilde. Meno di tre mesi dopo, questa e le altre commedie di Wilde vengono ritirate dai teatri a causa dello scandalo che colpisce l’autore

1918 – La Russia adotta il calendario gregoriano (1º febbraio secondo il calendario giuliano)

1924 – Viene fondata la International Business Machines

1929 – Strage di San Valentino: Al Capone stermina la banda rivale di Bugsy Moran

1936 – LA AG Weser vara il primo di 162 U-Boot (l’ultimo sarà varato il 1º marzo 1945)

1939 – Avviene il varo della Bismark, la corazzata tedesca a capo della flotta della Kriegsmarine

1945 – Bombardamento di Dresda

1946 – L’ENIAC (che sta per “Electronic Numerical Integrator and Computer”), il primo calcolatore elettronico polifunzionale, viene svelato all’Università della Pennsylvania

1949 – La Knesset (il parlamento israeliano) si riunisce per la prima volta a Gerusalemme

1952 – Si aprono i VI Giochi olimpici invernali ad Oslo

1961 – L’elemento chimico 103, il Laurenzio, viene sintetizzato per la prima volta a Berkeley

1980 – Iniziano i XIII Giochi olimpici invernali a Lake Placid negli Stati Uniti

1989 – Il primo di 24 satelliti del sistema GPS viene messo in orbita

2003 – Muore la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione

2005 – In California viene fondata la piattaforma web YouTube

La frase di oggi di Frate Indovino:

Qualunque previsione va come Dio dispone

Nati il 14 febbraio:

LEON BATTISTA ALBERTI

Architetto italiano

α 14 febbraio 1404 ω 25 aprile 1472

VALERIO MASTANDREA

Attore italiano

α 14 febbraio 1972

VALENTINA VEZZALI

Politica ed ex atleta italiana, campionessa di scherma

α 14 febbraio 1974

Deceduti il 14 febbraio:

JAMES COOK

Esploratore inglese

α 27 ottobre 1728 ω 14 febbraio 1779

MARCO PANTANI

Atleta italiano, ciclismo

α 13 gennaio 1970 ω 14 febbraio 2004

