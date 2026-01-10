L’Effemeride Pisana del 10 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:22 am• Pisa, Attualità, Cultura

Sabato 10 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:58, le ore di luce solare sono 9 e 07 minuti

La Luna sarà nel suo ultimo quarto

Oggi è il 319mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Aldo, eremita

Secondo la tradizione, l’eremita Aldo – vissuto in un’epoca imprecisata tra l’VIII e il l’XI secolo -, era un carbonaio che scelse la vita “ritirata” molto probabilmente nella forma portata a Bobbio da san Colombano. Il monachesimo irlandese, infatti, era basato su una forma mista: ogni monaco costruiva la propria cella vivendoci da solo, ma poi condivideva alcuni momenti comunitari e durante il giorno si dedicava a un’occupazione o un mestiere. Le testimonianze storiche su sant’Aldo riguardano l’antichità del culto e il luogo della sepoltura a Pavia nella cappella di San Colombano, dalla quale venne poi traslato nella basilica di San Michele, a Pavia, che fu un tempo capitale del Regno dei Longobardi. E’ probabile, infatti, che sangue longobardo scorresse nelle vene del Santo eremita, o così almeno fa pensare l’origine del suo nome stando parola longobarda “ald” il cui significato è “vecchio”.

La citazione del giorno:

I rispetti non si cavar mai le voglie. (Pietro Aretino)

E’ accaduto il 10 gennaio nel mondo:

49 a.C. – Giulio Cesare attraversa il Rubicone, fiume oggi in provincia di Forlì che allora segnava il confine oltre il quale un generale romano non poteva portare le armi, atto che segnala l’inizio della guerra civile con Pompeo e il Senato

1810 – Viene annullato il matrimonio di Napoleone Bonaparte con Giuseppina di Beauharnais

1861 – Il ministro Camillo Benso di Cavour istituisce il Ministero della Marina separandolo da quello della Guerra

1863 – La prima sezione della Metropolitana di Londra viene aperta (da Paddington a Farringdon Street)

1920 – La Società delle Nazioni si riunisce per la prima volta a Londra e ratifica il Trattato di Versailles che pone fine alla prima guerra mondiale

1927 – Prima del film Metropolis di Fritz Lang

1929 – Viene pubblicato sulla rivista belga Le Petit Vintième il primo episodio del fumetto Tintin nel paese dei Soviet di Hergé, prima apparizione del personaggio di Tintin

1936 – Fondazione della Pallacanestro Olimpia Milano

1944 – Il Processo di Verona iniziato l’8 gennaio contro sei dei diciannove membri del Gran consiglio del fascismo che nella seduta del 25 luglio del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini, si chiude con la condanna a morte di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, mentre Tullio Cianetti viene condannato a 30 anni di carcere; l’esecuzione è fissata per il giorno successivo

1946 – Prima Assemblea generale delle Nazioni Unite a Londra

1962 – Distacco di un pezzo del ghiacciaio Huascarán in Perù che provoca circa 4000 morti

1984 – Gli USA e la Città del Vaticano ristabiliscono piene relazioni diplomatiche dopo che erano state interrotte nel 1867

1990 – Nasce la Time Warner, dalla fusione di Time Inc. e Warner Communications Inc.

1994 – Lorena Bobbitt viene processata per aver tagliato il pene del marito John

Nati il 10 gennaio:

GEORGE FOREMAN

Pugile statunitense

α 10 gennaio 1949 ω 21 marzo 2025

FRANCESCA PICCININI

Pallavolista italiana

α 10 gennaio 1979

RASPUTIN

Mistico russo

α 10 gennaio 1869 ω 17 dicembre 1916

MAURIZIO SARRI

Allenatore di calcio italiano

α 10 gennaio 1959

ROD STEWART

Cantante inglese

α 10 gennaio 1945

Deceduti il 10 gennaio:

JEFF BECK

Chitarrista inglese

α 24 giugno 1944 ω 10 gennaio 2023

DAVID BOWIE

Cantante inglese

α 8 gennaio 1947 ω 10 gennaio 2016

BUFFALO BILL

Cacciatore statunitense, impresario circense

α 26 febbraio 1846 ω 10 gennaio 1917

COCO CHANEL

Stilista francese

α 19 agosto 1883 ω 10 gennaio 1971

LINNEO

Medico, botanico e naturalista svedese

α 23 maggio 1707 ω 10 gennaio 1778

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

