L’Effemeride pisana

Il santo del Giorno

Sant’ Eusebia Badessa di Hamay-sur-la-Scarpe

?, 657 ca. – Hamay-sur-la-Scarpe 16 marzo 680

Martirologio Romano: Nella regione dell’Artois in Neustria, nel territorio dell’odierna Francia, santa Eusebia, badessa di Hamay-sur-la-Scarpe, che, dopo la morte del padre, si diede insieme alla santa madre Rictrude alla vita monastica e ancor giovane fu eletta badessa, succedendo a sua nonna santa Geltrude.

Significato del nome:

Al maschile, Eusebio: il nome deriva dal greco Eusebios poi latinizzato in Eusebius. Il suo significato è “religioso, che onora”.

E’ accaduto il 16 marzo:

1244 – Duecento Catari bruciati durante l’Assedio di Montségur

1802 – Viene fondata l’Accademia Militare degli Stati Uniti

1850 – Nathaniel Hawthorne pubblica La lettera scarlatta1869 – Invenzione della motocicletta

1872 – Si gioca la prima finale di FA Cup, vinta dai The Wanderers: è la prima coppa nazionale di calcio assegnata

1909 – Viene completata la costruzione del HMS Invincible, il primo incrociatore da battaglia del mondo

1926 – Robert Goddard lancia il primo razzo a propellente liquido ad Auburn (Massachusetts)

1935 – Adolf Hitler ordina il riarmo della Germania in violazione del Trattato di Versailles: nasce la Wehrmacht

1942 – Viene approvato con regio decreto legge 16 marzo 1942-XX n.262 il testo del nuovo codice civile italiano

1945 – La città di Würzburg, in Germania, è colpita da bombardieri britannici: verrà distrutto il 90% della città con 5000 vittime

1946 – Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana

1956 – L’Austria entra a far parte del Consiglio d’Europa

1958 – Oltre 6000 giovani membri dell’associazione buddhista Soka Gakkai si radunano in Giappone per rendere omaggio al secondo presidente Jōsei Toda, ormai prossimo alla morte che lo coglierà due settimane dopo, e per raccogliere la sua eredità nella propagazione dei valori del buddhismo di Nichiren Daishonin

1966 – Viene lanciata dal John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio

1968 – Guerra del Vietnam: soldati americani entrano nel villaggio di My Lai e uccidono 347 persone, in gran parte anziani, donne e bambini; passerà alla storia come il Massacro di My Lai

1978 – In un agguato a Roma in Via Fani, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta

1988 – Usando armi chimiche, il regime iracheno stermina 5000 curdi della cittadina di Halabja; nelle giornate successive ne muoiono altre migliaia

1995 – Stati Uniti d’America: il Mississippi ratifica formalmente il XIII° emendamento della Costituzione, originario del 1865, divenendo l’ultimo degli Stati federati ad approvare l’abolizione della schiavitù

2001 – Milano: viene eseguito il trapianto di una parte del fegato donato dal figlio al padre sessantenne; è il primo in Italia fra adulti e con donatore vivo

Nati il 16 marzo:

Bernardo Bertolucci

Regista italiano

16 marzo 1941 – 26 novembre 2018

Tonino Guerra

Poeta, scrittore e sceneggiatore italiano

16 marzo 1920 – 21 marzo 2012

Jerry Lewis

Comico statunitennse

16 marzo 1926 – 20 agosto 2017

Georg Ohm

Fisico tedesco

16 marzo 1789 – 6 luglio 1854



Proverbio del 16 marzo:

Vento di Marzo non termina presto





