L’Effemeride pisana

Il santo del giorno:

Santa Lea Vedova

Martirologio Romano: Commemorazione di santa Lea, vedova romana, le cui virtù e la cui morte ricevettero la lode di san Girolamo.

Significato del nome:

Lea: leonessa, dal latino

L’alba è alle 6:17

Il tramonto è alle 18:32

La celebrazione di oggi:

La giornata mondiale dell’acqua

L’acqua può creare pace o innescare conflitti.

Quando l’acqua scarseggia o è inquinata, o quando le persone hanno un accesso ineguale o nullo, possono aumentare le tensioni tra comunità e paesi.

Più di 3 miliardi di persone nel mondo dipendono dall’acqua che attraversa i confini nazionali. Tuttavia, solo 24 paesi hanno accordi di cooperazione per tutta l’acqua condivisa.

Con l’aumento degli impatti dei cambiamenti climatici e la crescita delle popolazioni, c’è un urgente bisogno, all’interno e tra i paesi, di unirsi per proteggere e conservare la nostra risorsa più preziosa.

La salute pubblica e la prosperità, i sistemi alimentari ed energetici, la produttività economica e l’integrità ambientale dipendono tutti da un ciclo dell’acqua ben funzionante e gestito equamente.

E’ accaduto il 22 marzo:

1457 – Johannes Gutenberg completa la stampa del primo libro: la Bibbia

1621 – I Padri Pellegrini della Colonia di Plymouth firmano un trattato di pace con Massasoit, capo della comunità Wampanoag

1765 – Il parlamento britannico approva lo Stamp Act, di fatto la prima tassa diretta introdotta dal Regno di Gran Bretagna sulle colonie americane

1796 – Prende servizio nello Stato Pontificio il boia Mastro Titta, al secolo Giambattista Bugatti: nella sua carriera arriverà a torturare e uccidere 516 persone

1831 – Viene istituita la Legione straniera francese

1841 – Brevettato l’amido di mais o maizena

1848 – Istituzione della Repubblica di San Marco a seguito dell’insurrezione a Venezia, che aveva avuto inizio il 17 marzo dello stesso anno, contro il governo austriaco

1848 – Regno Lombardo-Veneto, Milano: nella battaglia di Porta Tosa vengono messe in fuga le truppe austriache al comando del maresciallo Radetzky, evento che conclude le Cinque giornate di Milano

1872 – L’Illinois è il primo Stato americano ad applicare il diritto di uguaglianza sul lavoro fra uomini e donne

1885 – Re Umberto I posa la prima pietra del Vittoriano

1888 – Nasce la English Football League

1890 – Isole Eolie: termina l’eruzione nell’Isola di Vulcano, iniziata nel 1873

1895 – Prima proiezione (privata) di un film da parte dei fratelli Lumière

1909 – A Desenzano del Garda è inaugurata la linea ferroviaria per il porto

1933 – Viene aperto a Dachau il primo campo di concentramento nazista

1939 – Germania: Hitler fa occupare il Distretto di Memel, l’attuale Klaipėda, sul Mar Baltico

1941

Africa Orientale Italiana (Abissinia): la città di Harar, a ovest di Giggigà, viene dichiarata “città aperta” dagli italiani

1942 – Seconda battaglia della Sirte fra una formazione navale italiana al comando dell’ammiraglio Angelo Iachino e la scorta di un convoglio britannico diretto a Malta

1945 – Egitto: Al Cairo nasce la Lega araba

1960 – Arthur L. Schawlow e Charles Hard Townes brevettano il primo laser, versione ottica del maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

1963 – Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles, Please Please Me

1965 – Romania: Nicolae Ceaușescu è eletto segretario del Partito Comunista Rumeno

1993 – La Intel Corporation lancia il Pentium chips 80586

1994 – Esce nelle edicole italiane il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore

1995 – Il cosmonauta russo Valeri V. Polyakov stabilisce il record di 438 giorni di permanenza nello spazio

2004 – Viene ucciso a Gaza il fondatore e capo spirituale di Hamas, lo sceicco Ahmed Yassin

Nati il 22 marzo:

George Benson

Cantante e chitarrista statunitense

22 marzo 1943

Fausto Bertinotti

Politico italiano

22 marzo 1940

Goran Bregović

Compositore serbo

22 marzo 1950

Mario Cipollini

Ciclista italiano

22 marzo 1967

Nino Manfredi

Attore italiano

22 marzo 1921 – 4 giugno 2004

William Shatner

Attore canadese

22 marzo 1931

Antoon van Dyck

Pittore belga

22 marzo 1599 – dicembre 1640

Il proverbio del 22 marzo:

Quando Marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio





