Elio Cappellini nuovo Comandante della Polizia Municipale di Pisa

PISA

PISA – Il sindaco di Pisa Michele Conti ha annunciato la nomina di Elio Cappellini, già comandante della Polizia Provinciale di Lucca, come nuovo comandante della Polizia Municipale della città.

Questa decisione è il risultato di un processo di selezione pubblica a cui hanno partecipato 29 candidati, di cui 27 ammessi con riserva, e di cui 14 si sono presentati al colloquio. Dopo un’attenta valutazione dei curricula e dei colloqui, Cappellini è stato scelto per la sua esperienza e professionalità.

L’incarico sarà valido a partire dal 1 aprile, con la possibilità di essere prorogato per un anno. Il sindaco Conti ha espresso fiducia nel nuovo comandante, sottolineando l’importanza del ruolo per la sicurezza della città e augurandogli buon lavoro.

Cappellini, nato a Lucca nel 1970, ha una laurea triennale in Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali, una Laurea Magistrale in Giurisprudenza e diversi diplomi post laurea in Gestione e Management della Polizia Locale e Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati. Ha iniziato il suo servizio alla Polizia Municipale di Forte dei Marmi nel 2010 e ha ricoperto varie posizioni amministrative, tra cui quella di consigliere comunale e assessore a Lucca.

Last modified: Marzo 21, 2024