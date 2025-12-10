Lecce – Pisa: tutti i precedenti al “Via del Mare”

Written by admin• 8:33 am• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e giallorossi si sono affrontati in diciotto Campionati, spaziando dalla Serie A sino alla Serie C/Prima Divisione ed i relativi 38 confronti complessivi (comprese due sfide ai Playoff) hanno determinato una situazione di sostanziale parità, ovvero con 15 vittorie a 13 a favore dei salentini e 10 pari, ed i toscani viceversa a prevalere (43 a 42) per il numero di reti realizzate, mentre se analizziamo i soli precedenti a “Via del Mare” il bilancio pende nettamente a favore del Lecce che può vantare 12 successi a fronte di 6 pari ed una sola affermazione del Pisa, oltre a 33 reti realizzate ed appena 13 subite.

La Storia dei due Club fa sì che, dopo due confronti nel biennio 1948-’49 tra i Cadetti, Lecce e Pisa si affrontino per due volte in Serie C ad inizio anni ’50, per poi ritrovarsi di fronte in 10 occasioni (tre in Serie A e 7 in Serie B) tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90, periodo in cui entrambe le formazioni sono protagoniste di vari “saliscendi” tra la Massima Divisione ed il Torneo Cadetto.

Trascorrono quindi 15 anni prima che Pisa e Lecce si possano incontrare di nuovo nella Stagione 2007-’08 in Serie B, che vede entrambe accedere ai Playoff Promozione con i giallorossi ad eliminare i nerazzurri in semifinale, e quindi in epoca recente – dopo un terzo confronto in Prima Divisione nel 2013-’14 – con le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 12 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di 11 affermazioni del Lecce a fronte di 5 pari e 10 successi per il Pisa, mentre avendo riferimento ai soli match disputati in Salento si registrano 9 vittorie dei padroni di casa rispetto a 3 pari ed all’unica occasione in cui i nerazzurri hanno fatto bottino pieno, curiosamente quasi cinque anni fa esatti, vale a dire il 19 dicembre 2000 con un 3-0 che porta le firme di Soddimo in avvio, Gucher e Sibilli.

Per quanto viceversa concerne i tre unici precedenti nella Massima Serie fra le due squadre, il primo si svolge il 6 aprile 1986 per la quart’ultima giornata, con il Lecce ultimo ed oramai già retrocesso ed il Pisa quart’ultimo con 22 punti, ed il pari per 1-1 scaturito dal vantaggio nerazzurro con Baldieri poco prima della mezzora ed annullato da una autorete di Mariani nella ripresa soddisfa chiaramente più gli ospiti che guadagnano una posizione in Classifica, salvo poi naufragare negli ultimi tre turni caratterizzati da altrettante sconfitte che fanno sì che il Pisa faccia compagnia al Lecce nel lasciare la Categoria.

Con il Pisa a fare immediatamente ritorno in A ed il Lecce a fare altrettanto nella stagione successiva, ecco che giallorossi e nerazzurri si affrontano di nuovo nella Massima Divisione a fine ottobre 1988 per la quarta giornata, con i padroni di casa ad avere sinora raccolto 3 punti contro il solo pareggio collezionato dagli ospiti nel turno precedente per 1-1 contro la Sampdoria, per un divario che si amplia vista la vittoria per 1-0 dei salentini grazie alla rete siglata all’86’ da Roberto Miggiano – il quale, curiosamente, va a segno anche nel pari per 1-1 nel ritorno, per quelli che restano i suoi due unici centri in Serie A – con il Lecce che conclude la stagione in una onorevole nona posizione, mentre il Pisa retrocede, penultimo con 23 punti.

L’ulteriore immediata risalita dei nerazzurri, unita al mantenimento della Categoria da parte dei giallorossi, fa sì che Pisa e Lecce si affrontino per la terza ed ultima volta nella Massima Serie ad inizio febbraio 1991 per la 19esima giornata, con le due squadre divise (16 punti a 15) da una sola lunghezza a favore dei padroni di casa e reduci entrambe da due pari per 2-2 (contro il Bologna i nerazzurri ed a Genova con la Sampdoria i giallorossi), con l’incontro a concludersi con la divisione della posta per 1-1, deciso da una rete di Paolo Benedetti a metà della prima frazione di gioco, annullata dal pari di Calori nella ripresa, anche se poi le due formazioni saranno accomunate dal medesimo destino a fine stagione, ovvero entrambe retrocesse.

Riepilogo gare Lecce-Pisa allo Stadio “Via del Mare” in Serie A (una vittoria Lecce e due pareggi):

06.04.1986 – 27.a giornata: Lecce– Pisa 1-1 58’ aut. Mariani; 27’ Baldieri)

30.10.1988 – 4.a giornata: Lecce – Pisa 1-0 (86’ Miggiano)

03.02.1991 – 19.a giornata: Lecce – Pisa 1-1 (22’ Benedetti, 69’ Calori)

Riepilogo gare Lecce-Pisa allo Stadio “Via del Mare” nel Torneo Cadetto (9 vittorie Lecce, 3 pareggi, una vittoria Pisa):

26.10.1947 – 7.a giornata: Lecce – Pisa 3-1 (25’ Gavazzi, 45’ e 59’ Silvestri; 3’ Loni)

08.05.1949 – 35.a giornata: Lecce – Pisa 6-0 (1’ e 88’ Celani, 26’, 64’ e 80’ Cardinali, 55’ rig. Ciccone)

13.01.1980 – 17.a giornata: Lecce – Pisa 1-0 (22’ Piras)

30.11.1980 – 12.giornata: Lecce – Pisa 2-1 (51’ Magistrelli, 55’ rig. Manzin; 40’ Cantarutti)

23.05.1982 – 35.a giornata: Lecce – Pisa 0-0

24.03.1985 – 18° giornata: Lecce– Pisa 1-0 (85’ rig. Paciocco)

30.11.1986 – 12.a giornata: Lecce – Pisa 1-0 (26’ Tacchi)

29.09.1991 – 5.a giornata: Lecce– Pisa 1-1 (49’ Ceramicola; 74’ aut. Conte)

13.12.1992 – 15.a giornata: Lecce – Pisa 2-1 (57’ Baldieri, 86’ aut. Bosco; 48’ rig. Scarafoni)

19.04.2008 – 36.a giornata: Lecce– Pisa 1-1 (83’ Tiribocchi; 53’ Kutuzov)

08.06.2008 – ritorno Playoff: Lecce – Pisa 2-1 (39 rig. Tiribocchi, 48’ Abbruscato; 79’ Colombo) – Nota: ritorno semifinale Playoff

19.12.2020 – 13.a giornata: Lecce– Pisa 0-3 (2’ Soddimo, 17’ Gucher, 68’ Sibilli)

25.04.2022 – 36.a giornata: Lecce – Pisa 2-0 (18’ Lucioni, 85’ Faragò)

