L’Effemeride Pisana del 10 dicembre 2025

Mercoledì 10 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:39 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 1 minuto

La Luna sarà in fase calante

Oggi èil 291mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata dei diritti umani

Giornata internazionale dei diritti degli animali

Giorno del premio nobel

Giornata del caffè sospeso

Santo del giorno:

Beata Vergine Maria di Loreto

Protettrice dell’aeronautica

Patrona di Marche, Guidonia Montecelio, Trinitapoli, Isola del Liri, Arpino, Altavilla Milicia, Costigliole d’Asti, Platì, Vallelunga Pratameno, Torino di Sangro e di altri comuni

La venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fatto carne per noi. Questo santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nunziante l’Evangelo, sia le parole della Vergine che rispose alla divina chiamata. Adombrata di Spirito Santo, l’umile serva del Signore è divenuta casa della divinità, immagine purissima della santa Chiesa. Il santuario, strettamente vincolato alla Sede Apostolica, lodato dai Sommi Pontefici e universalmente conosciuto, ha saputo illustrare in modo eccellente, nel corso del tempo, non meno di Nazaret in Terra Santa, le virtù evangeliche della Santa Famiglia. Nella Santa Casa, davanti all’effige della Madre del Redentore e della Chiesa, Santi e Beati hanno risposto alla propria vocazione, i malati hanno invocato consolazione nella sofferenza, il popolo di Dio ha iniziato a lodare e a supplicare Santa Maria con le Litanie lauretane, note in tutto il mondo. Papa Benedetto XV proclamò la Beata Vergine di Loreto “Patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici”. In data 7 ottobre 2019 Papa Francesco, tramite la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha decretato l’inserimento della memoria facoltativa della Beata Maria Vergine di Loreto nel Calendario Romano al 10 dicembre, giorno in cui vi è la festa a Loreto.

E’ accaduto il 10 dicembre nel mondo:

1520 – Martin Lutero brucia la copia della bolla papale “Exsurge Domine”

1684 – La derivazione di Isaac Newton delle Leggi di Keplero dalla sua teoria della gravità, contenute nel manoscritto De motu corporum in gyrum, viene letta alla Royal Society da Edmond Halley

1847 – Debutto pubblico dell’Inno di Mameli sul piazzale del Santuario di Nostra Signora di Loreto a Oregina, presentato ai cittadini genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci

1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel

1906 – Il presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt riceve il Premio Nobel per la pace, diventando il primo statunitense a vincere un Premio Nobel di qualsiasi tipo

1917 – Due MAS comandati da Luigi Rizzo penetrano nel Golfo di Trieste e affondano la corazzata austroungarica SMS Wien

1926 – Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura

1936 – Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione al trono britannico

1938 – Enrico Fermi riceve il Premio Nobel per la fisica

1941 – Le forze giapponesi sbarcano nelle Filippine, catturano Guam e affondano le navi britanniche HMS Prince of Wales (53) e HMS Repulse

1948 – Approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani promossa dall’ONU

1965 – I Grateful Dead eseguono il loro primo concerto al The Fillmore di San Francisco

1975 – Andrej Dmitrievič Sacharov riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Elena Bonnėr

1978 – Menachem Begin e Anwar al-Sadat ricevono il Premio Nobel per la pace

1983 – Lech Wałęsa riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Danuta

1989 – Tenzin Gyatso, il 14º Dalai Lama, riceve il Premio Nobel per la pace

1993 Viene pubblicata la versione shareware di Doom Nelson Mandela e Frederik de Klerk ricevono il Premio Nobel per la pace

1994 – Viene pubblicata la versione 1.0 di Netscape

2000 – Afar (Etiopia): un team di ricercatori capeggiato da Zeresenay Alemseged trova i resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro, il più completo mai ritrovato, appartiene a una bambina di tre anni, che viene battezzata Selam, nome che in varie lingue etiopiche significa “pace”

2006 – Lancio notturno dello Space Shuttle Discovery nell’ambito della missione STS-116. Gli obiettivi principali della missione sono: il trasporto ed il collegamento alla Stazione spaziale internazionale del segmento P5, l’aggiornamento del sistema energetico della stazione ed il cambio dell’equipaggio

2009 – Barack Obama riceve il Premio Nobel per la pace

2012 – Viene conferito il Premio Nobel per la pace all’Unione europea

La frase del giorno di Frate Indovino:

Ladro furbo tosa il gregge nel rispetto della legge

Nati il 10 dicembre:

EMILY DICKINSON

Poetessa statunitense

α 10 dicembre 1830 ω 15 maggio 1886

GONZALO HIGUAÍN

Calciatore argentino

α 10 dicembre 1987

Deceduti il 10 dicembre:

AVERROÈ

Filosofo, medico, giurista e matematico arabo

α Anno di nascita: 1126 ω 10 dicembre 1198

KARL DRAIS

Inventore tedesco, inventore della bicicletta

α 19 aprile 1785 ω 10 dicembre 1851

THOMAS MERTON

Religioso statunitense, monaco trappista, scrittore e saggista

α 31 gennaio 1915 ω 10 dicembre 1968

ALFRED NOBEL

Chimico svedese

α 21 ottobre 1833 ω 10 dicembre 1896

NUVOLA ROSSA

Capo indiano Sioux Oglala

α Anno di nascita: 1822 ω 10 dicembre 1909

AUGUSTO PINOCHET

Dittatore cileno

α 25 novembre 1915 ω 10 dicembre 2006

LUIGI PIRANDELLO

Drammaturgo, scrittore e poeta italiano, premio Nobel

α 28 giugno 1867 ω 10 dicembre 1936

OTIS REDDING

Cantante soul statunitense

α 9 settembre 1941 ω 10 dicembre 1967

PAOLO UCCELLO

Pittore Italiano

α 15 giugno 1397 ω 10 dicembre 1475

