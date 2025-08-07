Le Seasonal School della Scuola Superiore Sant’Anna – nuove edizioni da settembre a novembre 2025

Written by admin• 2:21 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Si amplia l’offerta formativa delle Seasonal School della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in programma da settembre a novembre 2025. I corsi, rivolti a studenti e studentesse universitari/e con un’ottima carriera accademica, affrontano temi di attualità attraverso un approccio interdisciplinare e applicato.

I corsi attivati:

PEACE (15-19 settembre) – Protezione del patrimonio culturale in situazioni di conflitto ed emergenza.

(15-19 settembre) – Protezione del patrimonio culturale in situazioni di conflitto ed emergenza. ESEAS (15-19 settembre) – Esplorazione e tecnologie per mare e spazio, tra opportunità e sfide.

MEDSKILL (6-10 ottobre) – Sviluppo di competenze mediche tramite simulazione.

(6-10 ottobre) – Sviluppo di competenze mediche tramite simulazione. CESM (13-17 ottobre) – Gestione sostenibile delle risorse e modelli di economia circolare.

WAT-CHANGE (3-7 novembre) – Servizi ecosistemici legati all'acqua per l'adattamento climatico.

(3-7 novembre) – Servizi ecosistemici legati all’acqua per l’adattamento climatico. SYNC (17-21 novembre) – Gestione sostenibile delle supply chain in chiave sistemica.

Tutti i corsi sono residenziali, durano una settimana e si svolgono in presenza.

Chi può partecipare

Studentesse e studenti di laurea triennale, magistrale, master o dottorato (secondo i bandi), italiani e stranieri, con una media pari ad almeno 27/30 o B.

Finanziamenti e agevolazioni

Le Seasonal sono finanziate dal PNRR tramite il progetto MERITA. Sono previste riduzioni della quota in base all’ISEE, premi in denaro (fino a 450 euro) per i migliori partecipanti e sconti per chi proviene da atenei convenzionati.

Per info e iscrizioni: www.santannapisa.it

