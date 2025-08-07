“Occhio alle truffe”: torna sul litorale la campagna di prevenzione del Comune di Pisa

Written by admin• 1:07 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

PISA- Prosegue anche sul litorale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani “Occhio alle truffe”, promossa dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane.

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 9 agosto a Calambrone torna lo spettacolo in vernacolo pisano della compagnia “I Dicche”, nell’ambito del programma di Eliopoli Summer (piazza Antonio Madonna, ore 22.00). L’ingresso è gratuito.

Tra ironia e realtà, lo spettacolo propone sketch che illustrano le principali modalità di truffa, per aiutare soprattutto le persone anziane a riconoscerle e difendersi, sia online che a domicilio.

La campagna “Occhio alle truffe” si sviluppa anche attraverso strumenti informativi: nel mese di luglio un depliant con consigli utili e numeri da contattare in caso di emergenza (112 e 050 910811, centralino della Polizia Municipale) è stato distribuito insieme alla rivista comunale “Pisa Futura” a tutte le famiglie pisane.

Last modified: Agosto 7, 2025