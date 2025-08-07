Domenica 10 agosto Alba Acustica al Bagno degli Americani di Tirrenia

Written by Antonio Tognoli• 2:46 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Il concerto all’alba è uno degli eventi più attesi sulla spiaggia di Tirrenia. Alle prime luci del mattino in compagnia del volo dei gabbiani sarà uno dei migliori risvegli di questa strana estate.

Il Bagno degli Americani ha proposto molti artisti nell’arco degli ultimi dieci anni. Quest’anno la scelta è orientata su un duo acustico per farci ripercorre la storia musicale dagli anni ’70 ad oggi. Un appuntamento straordinario sulla spiaggia del Bagno degli Americani. L’inizio è previsto alle 6 e 30 di domenica 10 agosto con “Alba Acustica” a cura di L&M, Luca Buselli (chitarra) e Marco Biuller (voce).

Luca e Marco sono due musicisti con una lunga esperienza individuale alle spalle. Uniti dalla passione per il rock e il blues di matrice anglosassone e americana, hanno sviluppato uno stile personale che fonde la tradizione classica con sonorità moderne. Per questa occasione proporranno un’esibizione ricercata e soft, pensata per accompagnare in modo elegante e suggestivo l’atmosfera dell’alba in riva al mare.

Per info e maggiori informazioni 342 351 3884

