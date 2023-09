Le scuse del gestore scuolabus dopo i ritardi a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 6:02 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Dopo i disservizi e i ritardi arrivano a San Giuliano Terme le scuse del gestore attraverso un comunicato stampa.

“In riferimento ai disagi del servizio verificatisi nella giornata del 18 settembre, ci teniamo a porgere le nostre scuse all’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, ai bambini ed alle loro famiglie. Siamo un’azienda leader del trasporto in tutta Italia, non siamo abituati a questi episodi”, scrivono i dirigenti della società che gestisce il servizio di trasporto scolastico.

L’azienda Autoservizi Riccitelli Srl, a seguito di gara pubblica, è risultata affidataria del servizio di trasporto scolastico per il comune di San Giuliano Terme per gli anni 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.

“Purtroppo, nei giorni precedenti l’inizio del servizio – prosegue la dirigenza aziendale – abbiamo dovuto fare fronte ad un’improvvisa carenza di personale del territorio che aveva effettuato il trasporto per lo stesso comune fino a giugno. Abbiamo dovuto sopperire con autisti provenienti da altri luoghi che non avevano la piena conoscenza della rete viaria sangiulianese”.

“Questo, ovviamente, non giustifica il disservizio – conclude l’azienda –, consideriamo l’appalto per il comune di San Giuliano Terme molto importante e considerevole del massimo impegno per garantire il livello di efficienza necessario. Siamo al lavoro coi nostri collaboratori e con gli uffici comunali per portare tutto a regime”.

Last modified: Settembre 19, 2023