Le Mura di Pisa: un successo crescente con oltre 124.000 visitatori nel 2023

PISA – Le Mura di Pisa, il monumento che collega piazza Duomo ai Lungarni, hanno registrato una crescita significativa nel 2023 con 124.826 visitatori, segnando un aumento del 24% rispetto al 2022.



Questo ritorno ai numeri pre-Covid è stato favorito da un ricco programma di eventi speciali, che ha incluso visite a tema naturalistico, danza in quota, passeggiate yoga, eventi cosplayer, visite in notturna, serate astronomiche e laboratori per bambini.

Aprile è stato il mese con il maggior numero di presenze (24.405), seguito da agosto e maggio, quest’ultimo con un incremento del 98.4% rispetto all’anno precedente. Il giorno record è stato il 9 aprile con 1.756 visitatori. Le Mura sono state presentate a fiere turistiche e sono apparse su vari media nazionali e internazionali.

Per migliorare l’esperienza dei visitatori, sono stati installati nuovi cartelloni informativi e potenziata l’app dedicata, scaricata 16.624 volte nel 2022. Il 2024 è iniziato con novità come la visita teatrale ispirata a Galileo e numerosi eventi durante il Giugno Pisano, inclusa l’apertura gratuita del tratto delle Mura del Giardino Scotto nei fine settimana.

