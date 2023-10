“Le Avanguardie” sbarcano al Cinema Arsenale con cinque appuntamenti

Scritto da admin• 10:16 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Cinema e pittura hanno da sempre unito i loro percorsi, costruendo relazioni proficue e articolate all’insegna di uno scambio reciproco di suggestioni e contaminazioni. Tra ottobre 2023 e febbraio 2024 il Cineclub Arsenale ospiterà la rassegna “Le Avanguardie al Cinema”, con la sonorizzazione dal vivo di opere cinematografiche d’avanguardia che spazieranno dal Dadaismo al Cubismo, passando per il Surrealismo e l’Astrattismo, e la proiezione di film a tema introdotti da esperti della materia.

Cinque le serate in calendario, a ingresso gratuito, proposte con il contributo di Fondazione Palazzo Blu e in collaborazione con Palazzo Blu e Mondo Mostre, in occasione della mostra Le Avanguardie – Capolavori dal Philadelphia Museum of Art, in programma a Palazzo Blu (28.9.23 – 7.4.24). Si esploreranno film d’avanguardia diretti da alcuni dei pittori esposti in mostra e le opere d’arte che a loro volta hanno ispirato il cinema.

Gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotarsi sul sito www.eventbrite.it. Partecipando alle serate si avrà diritto a uno sconto per la mostra a Palazzo Blu.

—————————————-

Programma rassegna Le avanguardie al cinema

Ottobre 2023 – febbraio 2024

30 Ottobre ore 20,30 – Astrattismo e Neoplasticismo

L’Astrattismo ed il Neoplasticismo saranno al centro di una serata-evento che prevederà la sonorizzazione dal vivo di una serie di corti “à la manière” di Vassilij Kandinskij, cui seguirà un focus cinematografico su Piet Mondrian.

SONORIZZANO I FILM

Pietro Borsò, batteria

Mauro La Mancusa, tromba

Attilio Sepe, sassofono

27 Novembre ore 20,30 – Dadaismo e Cubismo

Dadaismo e Cubismo sono due correnti artistiche che hanno fortemente influenzato l’immagine in movimento. La serata-evento a loro dedicata, prevederà la sonorizzazione dal vivo, in chiave elettronica, di una serie di corti tra cui opere di Marcel Duchamp, “Les Mystères du Château du Dé” con opere di Pablo Picasso e l’opera senza trama “Ballet Méchanique” di Fernand Léger.

SONORIZZA I FILM

Davide Barbafiera, sampler, drum machine, synth

11 Dicembre ore 20,30 – Surrealismo

La serata-evento dedicata al Surrealismo riporta sul grande schermo due capolavori della Storia del cinema sonorizzati dal vivo: “Un chien andalou”, è una pietra miliare della settima arte, scritto, prodotto ed interpretato da Salvador Dalí e Luis Buñuel, per la regia di quest’ultimo. I due, con la collaborazione di Max Ernst, realizzarono poi il lungo “L’âge d’or”, metafora narrativa e visiva dell’amour fou.

SONORIZZANO I FILM

Joaquin Cornejo, tastiera e fiati

Mattia Donati, chitarra e fiati

22 Gennaio ore 20,30 – Hitler contro Picasso e gli altri

“Hitler contro Picasso e gli altri” di Claudio Poli mostra come nel 1937 il regime nazista condannò quella che definì “arte degenerata”, tentando di distruggerne ogni traccia, e allo stesso tempo attuò in tutta Europa un sistematico saccheggio di opere d’arte tra cui quelle di Chagall, Picasso, Matisse, Klee ed altri.

INTRODUCE IL FILM

Paolo Bolpagni, Direttore del Centro Ragghianti di Lucca

19 Febbraio ore 20,30 – Midnight in Paris

Il fervore culturale della Parigi degli anni ‘20 è narrato in “Midnight in Paris” di Woody Allen. Omaggio sentito ad artisti come Dalì, Matisse e Picasso, ed a collezionisti come Gertrude Stein, fondamentali per la conoscenza e divulgazione della pittura del periodo, il film ha per protagonista l’aspirante scrittore Gil, che finisce magicamente nella Ville Lumière del passato, incontrando tutto il milieu culturale del tempo.

INTRODUCE IL FILM

Maurizio Ambrosini, Docente di Storia del Cinema all’Università di Pisa

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 27, 2023