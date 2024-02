Lavoro da remoto e nuove professionalità

Scritto da Antonio Tognoli• 12:24 pm• Lavoro

Un dibattito interessante e contraddittorio è certamente quello generato dal lavoro da remoto, che si è rivelato utile soprattutto durante la pandemia e ha messo in discussione un’idea vecchia e rigida sulla modalità di svolgimento del proprio ruolo professionale.

Il lavoro da remoto offre così un’ottima opportunità per rivalutare come raggiungere gli obiettivi previsti, ma tenendo maggiormente conto anche delle esigenze personali di ciascun lavoratore.

Perché il lavoro da remoto sia efficace e produttivo, è necessario che ci siano fiducia da parte del datore di lavoro e senso di responsabilità del lavoratore, in quanto fattori determinanti prima per il beneficio del singolo e poi anche per il contesto in cui il lavoratore sceglie di vivere.

L’opportunità del lavoro da remoto favorirebbe nel corso del tempo anche la crescita e lo sviluppo di luoghi che non offrono ancora opportunità professionali solide, strutturate e sfidanti, in grado di tutelare i diritti dei lavoratori. E per questo sarebbe decisivo l’intervento della collettività, molto più coinvolta nella redistribuzione di competenze, professionalità e ricchezza.

di Rossana Rizzitelli

