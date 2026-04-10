Lavori urgenti alla rete fognaria: modifiche alla viabilità in via Andrea Pisano

PISA – Per consentire un intervento urgente sulla rete fognaria da parte di Acque, la Polizia Municipale ha disposto modifiche temporanee alla viabilità in via Andrea Pisano a Pisa.
I lavori interesseranno il tratto compreso tra il civico 144 e l’intersezione con via Ugone Visconti, con cantieri attivi dalle ore 8.00 del 13 aprile fino alle ore 18.00 del 4 maggio.
Chiusure e limitazioni
Durante il periodo dei lavori:
- sarà chiuso al traffico il tratto di via Andrea Pisano tra il civico 144 e via Ugone Visconti
- sarà in vigore il divieto di sosta nell’area di cantiere
- nei tratti adiacenti la circolazione sarà limitata ai residenti e alle attività locali, per ridurre il traffico di attraversamento
Le limitazioni interesseranno anche:
- il tratto tra via Ugone Visconti e la rotatoria con via Tesio, via Rook e via Due Arni
- il tratto tra via Caduti del Lavoro e il civico 144
Modifiche alla circolazione
Per gestire i flussi di traffico saranno introdotte alcune variazioni:
- obbligo di svolta a sinistra da via Ugone Visconti verso via Andrea Pisano
- obbligo di svolta a destra per i veicoli su via Andrea Pisano in direzione Aurelia
- svolta obbligatoria a sinistra in via Caduti del Lavoro verso via Andrea Pisano
Inoltre, nel tratto di via Ugone Visconti tra il civico 2 e l’incrocio con via Andrea Pisano sarà istituito il divieto di sosta, per facilitare il passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni.
L’intervento è finalizzato al risanamento di un tratto fognario e alla messa in sicurezza della rete.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Aprile 10, 2026