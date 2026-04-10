Written by Aprile 10, 2026 10:52 am Pisa, Attualità

Lavori urgenti alla rete fognaria: modifiche alla viabilità in via Andrea Pisano

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PISA – Per consentire un intervento urgente sulla rete fognaria da parte di Acque, la Polizia Municipale ha disposto modifiche temporanee alla viabilità in via Andrea Pisano a Pisa.

I lavori interesseranno il tratto compreso tra il civico 144 e l’intersezione con via Ugone Visconti, con cantieri attivi dalle ore 8.00 del 13 aprile fino alle ore 18.00 del 4 maggio.

Chiusure e limitazioni

Durante il periodo dei lavori:

  • sarà chiuso al traffico il tratto di via Andrea Pisano tra il civico 144 e via Ugone Visconti
  • sarà in vigore il divieto di sosta nell’area di cantiere
  • nei tratti adiacenti la circolazione sarà limitata ai residenti e alle attività locali, per ridurre il traffico di attraversamento

Le limitazioni interesseranno anche:

  • il tratto tra via Ugone Visconti e la rotatoria con via Tesio, via Rook e via Due Arni
  • il tratto tra via Caduti del Lavoro e il civico 144

Modifiche alla circolazione

Per gestire i flussi di traffico saranno introdotte alcune variazioni:

  • obbligo di svolta a sinistra da via Ugone Visconti verso via Andrea Pisano
  • obbligo di svolta a destra per i veicoli su via Andrea Pisano in direzione Aurelia
  • svolta obbligatoria a sinistra in via Caduti del Lavoro verso via Andrea Pisano

Inoltre, nel tratto di via Ugone Visconti tra il civico 2 e l’incrocio con via Andrea Pisano sarà istituito il divieto di sosta, per facilitare il passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni.

L’intervento è finalizzato al risanamento di un tratto fognario e alla messa in sicurezza della rete.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 10, 2026
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