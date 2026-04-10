Auto autonome “intelligenti”: dalla Sant’Anna di Pisa una piattaforma che impara e migliora la sicurezza

Written by Redazione• 11:08 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Un nuovo passo avanti nella ricerca sulla guida autonoma arriva dalla Scuola Superiore Sant’Anna, che ha sviluppato una piattaforma software innovativa capace di controllare il veicolo e interpretare l’ambiente circostante in modo aperto, modulare e in continua evoluzione.

Il sistema, progettato per integrare algoritmi di intelligenza artificiale sempre più avanzati, è stato installato su un’auto ibrida acquistata grazie al progetto europeo NextGenerationEU BRIEF, finanziato nell’ambito del PNRR. Alla realizzazione hanno lavorato i ricercatori del laboratorio ReTiS dell’Istituto di TeCIP, coordinati dal professor Giorgio Buttazzo, con il contributo di Alessandro Biondi, Mauro Marinoni e Luigi Pannocchi.

«Le auto autonome presentano ancora vulnerabilità – spiega Buttazzo –. Software e algoritmi possono essere soggetti a errori o attacchi informatici, con rischi per la sicurezza. Per questo è fondamentale sviluppare soluzioni affidabili e sicure».

Una “palestra” tecnologica su quattro ruote

La vettura sperimentale è dotata di un sistema avanzato di percezione:

sei telecamere

tre sensori LiDAR

sistemi inerziali e di localizzazione satellitare

un computer di bordo per il controllo via software

Grazie a questi strumenti e all’intelligenza artificiale, l’auto è in grado di riconoscere pedoni, veicoli, semafori e segnaletica, prendendo decisioni in tempo reale.

Accanto al progetto, la Sant’Anna sta realizzando insieme al Comune di Pisa un circuito stradale sperimentale che riprodurrà un ambiente urbano reale, con incroci e semafori, utile per testare nuove soluzioni di cybersicurezza.

Ricerca e innovazione

La piattaforma rappresenta un tassello strategico per rafforzare il ruolo della Scuola Sant’Anna nella ricerca su mobilità intelligente, intelligenza artificiale e sicurezza informatica, con l’obiettivo di rendere le auto autonome sempre più affidabili e sicure.

Last modified: Aprile 10, 2026