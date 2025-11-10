Lavori sulla rete idrica: sospensione dell’erogazione giovedì 13 novembre

Written by admin• 4:04 pm• Pisa, Attualità

PISA – Acque SpA informa che, per consentire lavori di manutenzione sulla rete idrica nel comune di Pisa, giovedì 13 novembre dalle ore 8.30 alle 12.00 sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via Pilla, via Vecchia Tramvia e via Emilia (nel tratto compreso tra via Tronci e la ferrovia).

Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si esauriranno comunque in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati a venerdì 14 novembre, con le stesse modalità.

Acque si scusa per il disagio e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Novembre 10, 2025