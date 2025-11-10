Cenaia, lavori sulla rete idrica: sospensione dell’erogazione giovedì 13 novembre

CRESPINA LORENZANA – Acque SpA informa che, per consentire lavori di manutenzione sulla rete idrica a Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana, giovedì 13 novembre dalle ore 8.30 alle 13.00 sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Allende, Brodolini, don Minzoni, La Tana, La Marca, Le Lame, Livornese, Lustignano, Mascagni, Matteotti, Moro, Nenni, Pastore, Puccini, Rossa, Togliatti, Verdi, Vittorio Veneto, Zavagno e in piazza Di Vittorio.
Durante la fase di riattivazione del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si esauriranno comunque in breve tempo.
Per ridurre i disagi ai cittadini, sarà attivo un servizio di rifornimento idrico tramite autobotte posizionata in piazza Di Vittorio.
In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati a venerdì 14 novembre, con le stesse modalità.
Acque si scusa per il disagio e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Last modified: Novembre 10, 2025