Il CUS Pisa perde ancora e resta ultimo in classifica

Pisa — Tra il 7 ed il 9 novembre sono stati impegnati la maggior parte dei team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro, restano da disputarsi soltanto altre tre sfide, una il 10 di novembre, una l’11 e una il 13 novembre.

di Leonardo Miraglia

Questo i calendari e le classifiche aggiornate:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VII giornata di andata

Junior Casale Monferrato83-71Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

VI giornata di andata

Juve Pontedera79-62Centro Mini Basket Carrara
Gea Grosseto87-72Castelfranco Frogs
Basket Calcinaia75-77Libertas Lucca
Cestistica Audace Pescia68-64CUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

V giornata di andata

Bottegone Bk Junior60-85Pallacanestro San Miniato
NBA Altopascio54-65La Crocetta San Miniato
Pallacanestro Valdera55-74Chiesina Basket
10 novembre dalle 20:45Endas PistoiaBellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

V giornata di andata

GMV Ghezzano75-56Team90 Grosseto
Sport IES Pisa68-89Fortezza Team Livorno
Follonica Basket63-66Dream Basket Pisa
Basket Volterra78-55Argentario Basket
Basket Ponsacco84-49US Livorno sq.B
Etrusca San Miniato102-56Piombino BC

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

II giornata di andata

11 novembre dalle 21:30 PNC Livorno sq.BBasket Pomarance
GMV Ghezzano sq. BNPDon Bosco Livorno sq.B
CUS Pisa sq.BNPPolisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

II giornata di andata

Castelfranco Frogs sq. BNPIsotopi Valdera
13 novembre dalle 21:15Vicopisano Basket 2011Audax Carrara
Basket Calcinaia sq.B79-47Pallacanestro Valdera sq. B

Info tratte da www.playbasket.it

