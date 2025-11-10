Il CUS Pisa perde ancora e resta ultimo in classifica

Pisa — Tra il 7 ed il 9 novembre sono stati impegnati la maggior parte dei team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro, restano da disputarsi soltanto altre tre sfide, una il 10 di novembre, una l’11 e una il 13 novembre.
di Leonardo Miraglia
Questo i calendari e le classifiche aggiornate:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
VII giornata di andata
|Junior Casale Monferrato
|83-71
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
VI giornata di andata
|Juve Pontedera
|79-62
|Centro Mini Basket Carrara
|Gea Grosseto
|87-72
|Castelfranco Frogs
|Basket Calcinaia
|75-77
|Libertas Lucca
|Cestistica Audace Pescia
|68-64
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
V giornata di andata
|Bottegone Bk Junior
|60-85
|Pallacanestro San Miniato
|NBA Altopascio
|54-65
|La Crocetta San Miniato
|Pallacanestro Valdera
|55-74
|Chiesina Basket
|10 novembre dalle 20:45
|Endas Pistoia
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
V giornata di andata
|GMV Ghezzano
|75-56
|Team90 Grosseto
|Sport IES Pisa
|68-89
|Fortezza Team Livorno
|Follonica Basket
|63-66
|Dream Basket Pisa
|Basket Volterra
|78-55
|Argentario Basket
|Basket Ponsacco
|84-49
|US Livorno sq.B
|Etrusca San Miniato
|102-56
|Piombino BC
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
II giornata di andata
|11 novembre dalle 21:30
|PNC Livorno sq.B
|Basket Pomarance
|GMV Ghezzano sq. B
|NP
|Don Bosco Livorno sq.B
|CUS Pisa sq.B
|NP
|Polisportiva Vicarello
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
II giornata di andata
|Castelfranco Frogs sq. B
|NP
|Isotopi Valdera
|13 novembre dalle 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Audax Carrara
|Basket Calcinaia sq.B
|79-47
|Pallacanestro Valdera sq. B
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Novembre 10, 2025