Lavori sui binari tra Empoli e San Romano: modifiche ai treni regionali dal 2 marzo al 30 aprile

PISA- Dal 2 marzo al 30 aprile sono in programma importanti lavori di rinnovo dei binari ferroviari sulla linea Firenze–Pisa, nella tratta Empoli – bivio San Miniatello e nei pressi della stazione di San Romano. L’intervento comporterà una riprogrammazione dei servizi regionali sulle linee Firenze–Pisa, Firenze–Grosseto e Firenze–Siena, con variazioni degli orari, possibili allungamenti dei tempi di viaggio e alcune soppressioni.

La complessità dell’operazione, che interessa una delle linee più frequentate della Toscana e interconnessa con diramazioni strategiche, è stata al centro del primo tavolo istituzionale promosso dall’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni. L’incontro, svoltosi questa mattina in videoconferenza, ha coinvolto Regione Toscana, enti locali, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Trenitalia, rappresentanti dei Comuni interessati, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa, consiglieri regionali e tecnici del settore.

«Si tratta di un intervento rilevante che migliorerà sicurezza e affidabilità della linea – ha dichiarato Boni – ma durante i lavori saranno inevitabili disagi per l’utenza, soprattutto in termini di modifiche agli orari abituali. Sarà fondamentale garantire una comunicazione capillare affinché tutti i cittadini possano organizzare i propri spostamenti».

RFI e Trenitalia hanno comunicato che i lavori, per un investimento di 15 milioni di euro, interesseranno circa 17 chilometri di linea e si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, dal lunedì al giovedì, per limitare l’impatto sulla circolazione diurna. Nel rispetto delle normative di sicurezza, i treni in transito nelle aree di cantiere dovranno osservare riduzioni di velocità, con variazioni dei tempi di percorrenza stimate tra i 7 e i 20 minuti, maggiormente incisive sulle tratte più lunghe.

Durante il periodo dei lavori sono previste anche alcune soppressioni. In particolare, dal 2 marzo al 30 aprile non transiteranno i treni Firenze–Castello, con conseguente riduzione di fermate nelle stazioni della cintura fiorentina.

Le modifiche interesseranno inoltre le linee Firenze–Grosseto e Firenze–Siena, che condividono parte del tracciato con la Firenze–Pisa. Ulteriori variazioni potranno derivare dai contemporanei interventi di rinnovo dei binari sulla linea Pisa–La Spezia, anch’essi programmati nello stesso periodo, con possibili effetti cumulativi sui tempi di viaggio.

