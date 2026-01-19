Al Caffè Voltapagina la presentazione del libro “Prima del Giro” di Arianna Meschia

Written by admin• 1:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Martedì 20 gennaio alle 19, al Caffè Voltapagina di Pisa (in via San Martino 71), si terrà la presentazione del libro “Prima del Giro” di Arianna Meschia, pubblicato da Bookabook. L’incontro è organizzato da FIAB Pisa. A dialogare con l’autrice sarà Angelo Fedi.

Prima del Giro è un memoir intimo e ironico che intreccia memoria familiare e viaggio. A centosedici anni dall’impresa del bisnonno Daniele Tatta, che nel 1905 attraversò in bicicletta l’Italia e la Francia fino a Marsiglia, Arianna Meschia decide di ripercorrerne le orme, trasformando una sfida ciclistica in un percorso di ricerca personale e riscoperta delle proprie radici.

Pisa rappresenta una tappa simbolica del viaggio: l’autrice ha attraversato la città passando dalla Porta di Santa Maria, proprio come fece il bisnonno, un dettaglio documentato nel taccuino originale del 1905 e carico di valore storico ed emotivo. Lungo la costa toscana, Arianna ha pedalato spesso accompagnata dai soci locali di FIAB, vivendo un’esperienza di accoglienza e condivisione che nel libro assume un ruolo centrale.

Il progetto raccontato in Prima del Giro ha anche una forte impronta solidale: durante il viaggio Arianna ha raccolto fondi a favore di 88bikes, ONG che dona biciclette alle bambine nei Paesi in via di sviluppo, promuovendo la bici come strumento di emancipazione e mobilità sostenibile.

Laureata a Londra, con un passato nella produzione cinematografica, Arianna Meschia è scrittrice, tour leader e appassionata di bikepacking. Oggi vive e lavora come accompagnatrice turistica alle Azzorre. L’evento è a ingresso libero.

Last modified: Gennaio 19, 2026