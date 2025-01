Lavori al Ponte della Botte a cura della Provincia di Pisa: prima riapertura alla viabilità prevista intorno alla metà di aprile

Written by admin• 7:04 pm• Attualità, Attualità, Attualità, Calcinaia, Pisa, Vicopisano

VICOPISANO – Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Vicopisano la riunione sul cronoprogramma dei lavori al Ponte della Botte a cura della Provincia di Pisa.

Presenti all’incontro il Presidente Massimiliano Angori, il Sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e il Sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi, oltre alle Associazioni di categoria Assotir, Cna, Aema, Confesercenti e Confcommercio, nella consueta logica del confronto con le attività produttive, portato avanti dall’ente provinciale. Assente la ditta che sta svolgendo l’intervento.

“Le lavorazioni di questi giorni sono consistiti finalmente nel varo della prima trave tampone della infrastruttura, ma essendo la prima delle quattro travi e, viste le tempistiche dell’intervento slittate già precedentemente, la nostra struttura tecnica provinciale prevede una prima riapertura alla viabilità intorno alla metà di aprile, in base anche al cronoprogramma fornito provvisoriamente dalla stessa ditta appaltatrice”, afferma il Presidente Angori. “Come istituzioni, a questo punto, pur avendo presente che siamo di fronte a lavorazioni imponenti, chiediamo alla ditta di comprimere quanto più possibile i tempi di lavorazione. La Provincia di Pisa si è mossa formalmente in tal senso, già anche nelle scorse settimane, con i metodi previsti anche dal punto di vista giuridico. Inoltre, chiederemo alla ditta di rafforzare il cantiere, sempre nel rispetto dei tempi lavorativi delle singole risorse umane, garantendo più forza lavoro sull’infrastruttura, ed, eventualmente, mezzi, in maniera da rendere più spedite possibili le lavorazioni”, aggiunge Angori. “Sul fronte dei ristori per le attività produttive, nei giorni scorsi, come Provincia, abbiamo inviato un sollecito a Regione Toscana e a Governo affinché sia ascoltata la richiesta dei Comuni di Vicopisano e Calcinaia di conferire un indennizzo alle attività commerciali, e se possibile un anticipo di questo indennizzo, visto il protrarsi delle lavorazioni. Continueremo a monitorare da vicino la situazione, insistendo sulla ditta di organizzare tempi certi di chiusura delle varie fasi, e a breve sarà convocato un nuovo momento di confronto con le associazioni di categoria per monitare l’avanzamento dell’intervento”, conclude il Presidente Angori.

“A costo di essere ripetitivo – ha dichiarato il Sindaco, Cristiano Alderigi – vorrei riaffermare quanto sia urgente per il Comune di Calcinaia ultimare quest’opera per poter intervenire sul Ponte di via Giovanni XXIII, un ponte di nostra proprietà e che rappresenta un altro nodo cruciale per la circolazione all’interno della Valdera e dei nostri territori. Per questo motivo, pur comprendendo la difficoltà dell’intervento, ci preme sollecitare l’impresa e tutti gli attori coinvolti a fare presto e bene. Non ci possiamo permettere ulteriori slittamenti ed è quello che ci chiedono sia i cittadini che le imprese che stanno soffrendo dei disagi che la chiusura del Ponte della Botte comporta. A questo proposito vorrei sottolineare che la nostra Amministrazione ha lavorato per fare in modo che le aziende, soprattutto quelle commerciali comprese nel tratto interdetto al traffico, che hanno subito danni economici dalla chiusura, possano beneficiare nel 2025 di tagli alle imposte comunali, quali l’ex Cosap, l’ex imposta sulla pubblicità e la Tari”.

“Non sono assolutamente soddisfatto del cronoprogramma – dice il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci – che continua a slittare creando forti disagi alle attività commerciali e ai cittadini. Chiedo alla Provincia di insistere per un maggior impegno, in questa fase, della ditta in termini di uomini e mezzi per ridurre le tempistiche di lavorazione. Avevamo accettato la chiusura totale del Ponte perché ci era stato detto che l’apertura sarebbe stata il 15 gennaio. Abbiamo anche accettato alcune settimane di ritardo, considerate le condizioni meteorologiche e alcune dilazioni temporali nella consegna dei materiali, ma metà aprile è una data davvero troppo lontana. Come Amministrazione chiediamo anche alla ditta, nonostante non sia nostra la competenza diretta, di adoperarsi per riaprire prima del termine ventilato.”

Last modified: Gennaio 28, 2025