Latitante scovato dalla Polizia dopo alcuni controlli

PISA

PISA – Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nell’area della Stazione Centrale e delle zone limitrofe, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra condotta che possa mettere il pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, una pattuglia della Polizia di Stato in via Catalani ha sottoposto a controllo una autovettura Seat Ibiza.



L’approfondito controllo sul conto dell’occupante, un cittadino lituano 47enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio in quanto componente di una banda di connazionali dediti ai furti seriali in abitazioni ed esercizi commerciali, ha fatto emergere a suo carico una cattura, disposta dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano nel novembre del 2015, dunque una latitanza durata circa 8 anni. L’ uomo deve scontare 7 mesi di reclusione come residuo pena per reati commessi in Lombardia, pertanto dopo un passaggio in Questura per la notifica degli atti ed il fotosegnalamento, è stato tradotto al carcere Don Bosco di Pisa dove sconterà la pena.

Settembre 23, 2023