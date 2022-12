L’Ateneo impegnato ad istituire un percorso Dual career

Scritto da admin• 4:17 pm• Attualità, Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – L’Università di Pisa istituirà un percorso di Dual career per studenti atleti. Il prorettore per la Didattica, Giovanni Paoletti, il delegato per i Rapporti con il territorio e per lo sport, Marco Macchia, la prorettrice per la Coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio, Enza Pellecchia, elaboreranno una proposta da sottoporre alla valutazione degli organi in vista del prossimo anno accademico.

Il percorso di Dual career è rivolto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari dell’Ateneo pisano, che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale. Il percorso terrà conto delle Linee guida nazionali ed europee per l’incentivo e il sostegno della Dual career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria.

Nelle more dell’istituzione di tale percorso, le studentesse e gli studenti interessate/i possono scrivere per informazioni e supporto al seguente indirizzo: dualcareer@unipi.it.

