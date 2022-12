“Caro Romeo”, sul palco del Teatro Verdi di Pisa Militello e Pantani ricordano il Presidentissimo Anconetani

Scritto da admin• 3:55 pm• Pisa, Spettacolo, Sport/Altro, Tutti

PISA – Novanta minuti, ovvero il tempo di una partita di calcio, per narrare i 16 anni del “Presidentissimo” Anconetani, alla guida del Pisa Sporting Club: è questo quanto verrà proposto martedì 27 dicembre prossimo alle ore 21 presso il Teatro Verdi di Pisa con lo spettacolo “Caro Romeo“, ideato, scritto ed interpretato dai noti personaggi pisani Cristiano Militello ed Ubaldo Pantani, degno omaggio alla figura di Romeo Anconetani nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita e che è stato illustrato agli Organi di Informazione questa mattina presso la Sala Stampa di Palazzo Gambacorti alla presenza del nipote Matteo Anconetani, di Cosimo Michelotti in rappresentanza della Fondazione Teatro Verdi e del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore Raffaele Latrofa che si sono avvicendati in quanto impegnati nel Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2023.

di Giovanni Manenti

Un evento a titolo completamente gratuito, che ha già visto praticamente esaurita (sono a disposizione non più di qualche decina di biglietti) la capienza del Teatro, così come gratuita è la partecipazione dei due citati attori, mentre all’ingresso sarà possibile effettuare un’offerta libera il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Cornelia De Lange, fondata dal pisano Sauro Filippeschi, il cui figlio è affetto da questa rarissima malattia per la quale non ci sono ancora cure adeguate stante gli elevati costi di ricerca per un morbo che colpisce una quota infinitesimale della popolazione mondiale.

Un modo nuovo, un po’ insolito se vogliamo, di ricordare un personaggio come Romeo Anconetani che ha avuto un ruolo non trascurabile nella Storia non solo sportiva della nostra città – ricordiamo 16 stagioni fra Serie A e Serie B, con due salvezze nella Massima Serie e la conquista di due edizioni della Mitropa Cup – ed al quale sarà presente una folta rappresentanza dei giocatori nerazzurri di tale epoca (non è esclusa anche la presenza dell’ex allenatore Mircea Lucescu), al fine di rinverdirne il ricordo in uno scenario suggestivo quale il Teatro Verdi che già tre anni fa, in coincidenza con i 20 anni dalla scomparsa del Presidente, ebbe ad ospitare una “serata di gala” di straordinario successo.

“Romeo Anconetani – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – rappresenta un’icona vivente per i tifosi di allora che erano bambini e che oggi da adulti ricordano ancora le imprese compiute da un uomo solo, che riusciva a fare quello che oggi fanno intere società di calcio. È giusto ricordare cosa è stato il Pisa in quegli anni e cosa Anconetani ha lasciato in eredità alla città.”

“Ringrazio la famiglia Anconetani – ha detto l’assessore Raffaele Latrofa – per l’opportunità che questo spettacolo rappresenta per l’intera comunità pisana, che continua, a distanza di tanti anni, a ricordare Romeo Anconetani con grande attaccamento e affetto. Siamo inoltre particolarmente felici di sapere che il ricavato verrà devoluto ad un’associazione che si occupa di una sindrome grave poco conosciuta. Come Amministrazione, come abbiamo promesso, porteremo fino in fondo il nostro impegno per conferire la cittadinanza onoraria ai giocatori Kieft, Dunga e Larsen.”

“In 90 minuti – ha spiegato Cristiano Militello – abbiamo voluto raccontare 16 anni di montagne russe, per ripercorrere, attraverso uno spettacolo semplice, gli anni di quando il calcio era popolare e semplice, non come quello di oggi. Sarà un racconto a due voci ma al tempo stesso è come se fosse il coro di tutta città che ricorda il fortissimo legame tra Anconetani e il pubblico, tra il Pisa e la piazza.”

Ovviamente soddisfatto dell’iniziativa il nipoteMatteo Anconetani, che ha così commentato: “Abbiamo cercato, nel commemorare i 100 anni dalla nascita di mio nonno, di fare una cosa un po’ diversa da quella serata unica ed emozionante del 2019, così che grazie alla collaborazione con Cristiano ed Ubaldo, due grandi amici miei, della città nonché tifosi nerazzurri, gli stessi hanno deciso di scrivere questa Storia sui 16 anni del Presidente Romeo Anconetani alla guida del Pisa, attraverso un evento che ha anche una finalità benefica, in quanto il ricavato delle offerte libere, poiché l’ingresso è gratuito, sarà devoluto all’Associazione Cornelia De Lange, a sostegno delle ricerche su di una malattia rara che colpisce pochi bambini, fra cui, purtroppo, il figlio di un nostro concittadino“.

“A tale riguardo“, conclude Matteo Anconetani, “invito sia tutti coloro che già hanno prenotato il loro posto a disdire la stessa qualora, per un motivo o nell’altro, non fossero in condizione di partecipare, così da dare l’opportunità alle molte persone che rischiano di restare escluse di poter essere presenti, che di concorrere nella donazione, tenuto altresì conto come gli stessi Militello e Pantani non abbiano preteso alcun compenso per la loro esibizione, così come mi sento in dovere di ringraziare il Comune di Pisa nella persona del Sindaco Michele Conti al pari della Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, che hanno subito dato la loro adesione all’evento senza pretendere alcuna somma per l’affitto del Teatro al fine di fa sì che più soldi possibile potessero andare all’Associazione”.

(Visited 13 times, 13 visits today)

Last modified: Dicembre 22, 2022