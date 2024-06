L’Assemblea Nazionale delle Misericordie d’Italia in una due giorni a Cascina

Scritto da admin• 1:37 pm• Cascina, Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA -Cascina ospiterà l’Assemblea nazionale delle Missricordie d’Italia in venerdì 21 e sabato 22 Giugno.

Ad annunciarlo presso la sede della Misericordia di Cascina Gianluca Staderini direttore generale della Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, Maurizio Novi presidente del coordinamento provinciale delle Misericordie pisane, Andrea Ceccherini del Consiglio di presidenza nazionale, Emilio Paganelli, Governatore della Misericordia di Cascina, Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina.

La Misericordia di Cascina è stata designata quest’anno come sede dell’assemblea nazionale 2024. L’inizio dei lavori è previsto per venerdì mattina con i responsabili dei vari settori. Entro il pomeriggio ne verrà prodotto il documento programmatico. Sarà poi la volta di un atteso convegno interno sull’Intelligenza Artificiale in ambito socio-sanitario.

Sabato mattina avverrà l’apertura dei lavori veri e propri dell’Assemblea con tutte le autorità del territorio. In particolare sarà tenuta la Relazione annuale del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani e quella del Correttore spirituale nazionale S.E. Mons. Franco Agostinelli. Seguirà lo svolgimento dei punti all’OdG in elenco e le Proposte di Modifiche statutarie con il relativo confronto tra i proponenti.

Sabato pomeriggio alle 15 ci sarà invece la cerimonia di conferimento delle benemerenze per i volontari dei servizi svolti nelle alluvioni in Emilia Romagna e Toscana. Altrettanto sarà fatto per i volontari che hanno permesso di soddisfare al meglio l’impegnativa operazione di Disevac (evacuazione persone disabili o fragili) al confine ucraino. Sarà poi la volta del saluto per la ripartenza e il rilancio delle attività umanitarie presso la Misericordia di Betlemme.

Sono previste al momento non meno di 200 Misericordie rappresentate all’Assemblea nazionale, tra le quasi 700 iscritte a livello nazionale, con provenienze letteralmente da ogni regione del nostro Paese.

