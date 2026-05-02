Lari, grande successo per il Primo Maggio: migliaia di persone tra musica, dibattiti e convivialità

Written by Redazione• 11:03 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione La Rossa.

“Ancora una volta Lari si conferma una delle mete più apprezzate per trascorrere il Primo Maggio. Complice una giornata di sole, il borgo ha accolto moltissime persone che hanno scelto di partecipare a un evento capace di unire divertimento, socialità e riflessione. Per tutta la giornata si sono alternati concerti, momenti di intrattenimento, dibattiti e interventi dal palco, affiancati dalla presenza di numerose associazioni con i propri stand informativi. Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e vivere gli spazi del centro storico in modo partecipato.”.

Prosegue il comunicato: “Grande apprezzamento anche per l’offerta gastronomica, con piatti a base di prodotti locali, e per il mercatino dell’artigianato. Spazio anche ai più piccoli, protagonisti nell’area dedicata con letture animate e laboratori. Una manifestazione che si rinnova da dodici anni e che continua ad attirare visitatori da tutta la Toscana e oltre, confermandosi un appuntamento atteso e consolidato.“.

“L’organizzazione è stata curata dall’associazione La Rossa, grazie al lavoro dei volontari e delle volontarie. Il prossimo appuntamento è già fissato per agosto a Perignano con la tradizionale Festa Rossa, anch’essa eco-sostenibile, autofinanziata, a ingresso libero e con spettacoli gratuiti. Nel frattempo prosegue l’impegno dell’associazione nelle mobilitazioni e nelle iniziative a sostegno dei diritti, della solidarietà e della partecipazione sociale.“, concludono gli organizzatori.

Last modified: Maggio 2, 2026