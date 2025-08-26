Written by Agosto 26, 2025 12:52 pm Pisa SC

L’Angolo della poesia: “E’ tutto vero”

HomePisa SCL’Angolo della poesia: “E’ tutto vero”

PISA – Il cammino del Pisa Sporting Club in serie A è appena iniziato. Tra le conferme di questa stagione 2025/26 c’è sicuramente la rubrica “L’Angolo della Poesia” curata dal nostro poeta Sandro Cartei, che ci accompagnerà ancora per tutta la stagione, il martedì con il racconto in rima di quella che è stata la gara del week end del nostro amato Pisa. Iniziamo dunque il lungo viaggio in serie A dal Gewiss Stadium New Balance Arena di Bergamo.

È TUTTO VERO

C’era ansia e timore, ma anche tanta felicità
Per il ritorno, dopo 34 anni, in serie A
Incontriamo l’Atalanta, è tutto vero
Tifo la squadra della mia città, e ne vado fiero

Il Pisa sembra stare bene in campo, in modo compatto
È stato sicuramente positivo, l’impatto

Metà del primo tempo, Toure’ si allarga e mette in mezzo
Moreo accarezza la sfera, come fosse un diamante grezzo
Lo smussa come solo lui sa fare
E invita, a sinistra, Angori a crossare

La palla è velenosa, e Hien ci casca
È autogol, abbiamo il vantaggio in tasca

Inizia la ripresa e la reazione della Dea è veemente
Dopo 5 minuti la pareggia Scamacca, con un gran fendente
Si destreggia bene, e la piazza dove Semper non può arrivare
C’è da soffrire, ma la barca dobbiam salvare

Ancora Scamacca prende una traversa
Per l’Atalanta la fortuna è avversa
Maldini si fa stoppare, da una parata del nostro portierone
Ancora una volta, si è dimostrato un vero campione

Negli ultimi minuti soffriamo
Ma qualche volta, ripartiamo
Arriva il triplice fischio, che ci consegna un punto insperato
È tutto vero, il nostro campionato, è cominciAto

Last modified: Agosto 26, 2025
Previous Story
Il punto dopo la prima giornata in serie A: l’Inter risponde a Juve, Napoli e Roma
Next Story
Marina di Pisa: 56 tartarughine Caretta caretta verso il mare

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti