L’Angolo della poesia: “E’ tutto vero”

PISA – Il cammino del Pisa Sporting Club in serie A è appena iniziato. Tra le conferme di questa stagione 2025/26 c’è sicuramente la rubrica “L’Angolo della Poesia” curata dal nostro poeta Sandro Cartei, che ci accompagnerà ancora per tutta la stagione, il martedì con il racconto in rima di quella che è stata la gara del week end del nostro amato Pisa. Iniziamo dunque il lungo viaggio in serie A dal Gewiss Stadium New Balance Arena di Bergamo.

È TUTTO VERO

C’era ansia e timore, ma anche tanta felicità

Per il ritorno, dopo 34 anni, in serie A

Incontriamo l’Atalanta, è tutto vero

Tifo la squadra della mia città, e ne vado fiero

Il Pisa sembra stare bene in campo, in modo compatto

È stato sicuramente positivo, l’impatto

Metà del primo tempo, Toure’ si allarga e mette in mezzo

Moreo accarezza la sfera, come fosse un diamante grezzo

Lo smussa come solo lui sa fare

E invita, a sinistra, Angori a crossare

La palla è velenosa, e Hien ci casca

È autogol, abbiamo il vantaggio in tasca

Inizia la ripresa e la reazione della Dea è veemente

Dopo 5 minuti la pareggia Scamacca, con un gran fendente

Si destreggia bene, e la piazza dove Semper non può arrivare

C’è da soffrire, ma la barca dobbiam salvare

Ancora Scamacca prende una traversa

Per l’Atalanta la fortuna è avversa

Maldini si fa stoppare, da una parata del nostro portierone

Ancora una volta, si è dimostrato un vero campione

Negli ultimi minuti soffriamo

Ma qualche volta, ripartiamo

Arriva il triplice fischio, che ci consegna un punto insperato

È tutto vero, il nostro campionato, è cominciAto

