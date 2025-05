L’Agrifiera di Pontasserchio verso il grande giorno di chiusura del 4 maggio

Written by Antonio Tognoli• 8:11 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

PONTASSERCHIO – Domenica 4 maggio il grande giorno della chiusura con la 2° Giornata del territorio, con ingresso gratuito riservato ai residenti del comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza.

Anche domenica si terrà un evento fuori fiera “Salutando Agrifiera”, dalle ore 9 con le iscrizioni del 18° Motoraduno città di Pontasserchio, esposizione delle moto lungo la via Vittorio Veneto e alle ore 13 con la partenza dei partecipanti da via Vittorio Veneto per il tour del Lungo monte pisano.

Le iniziative nella sala convegni vedranno dalle ore ore 10 alle 13 una conferenza-dibattito a cura dell’associazione Punto immigrazione – Tutela diritti dei migranti, con relatore Modou Pène. Alle ore 17:30 – 19:30 Incontro “Intrecci: accogliere accompagnare sostenere con la testa e con il cuore” a cura di Aat-Pisa, Aipa – Pisa e Csi.

Domenica 4 maggio

2° GIORNATA DEL TERRITORIO

Ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza

FUORI FIERA “SALUTANDO AGRIFIERA”

Ore 9:00 iscrizioni 18° Motoraduno città di Pontasserchio, esposizione delle moto lungo la via Vittorio Veneto

Ore 13:00 Partenza dei partecipanti da Via Vittorio Veneto per il tour del Lungo monte pisano.

Sala Convegni

ore 10:00 – 13:00 Conferenza-dibattito a cura di Associazione Punto Immigrazione – Tutela diritti dei migranti, relatore Modou Pène.

ore 17:30 – 19:30 Incontro “INTRECCI: accogliere accompagnare sostenere con la testa e con il cuore” a cura di AAT-Pisa, AIPA – Pisa, CSI.

Area equestre

ore 10:00 – 12:30 Battesimo della sella a cavallo del Centro Ippico Icaro Blu e Giri pony

dell’ASD In Battaglino

ore 15:30 Giro pony a cura dell’ASD In Battaglino e battesimo della sella a cavallo a cura del

Centro Ippico Icaro Blu

Arena centrale

Ore 10:00 Dimostrazione della disciplina Mountain Trail a cura del Centro Ippico in

Battaglino sponsorizzato da Equisystem aperto a tutti i cavalieri presenti in Agrifiera

Ore 12:00 Gimkana Junior

ore 14:30 – 18:00 Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

– Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD

– I Butteri di Aria di Maremma

– Volteggio con il Centro Ippico Icaro Blu

– Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino

– Giochi equestri: La quintana

– Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani

– Dimostrazione delI’allevamento cinofilo MUGIWARA TRUFFLE

Area cinofilia – Area Mugiwara

ore 10:00 Dimostrazione teorica e pratica della ricerca e raccolta dei tartufi con cani lagotto

ore 16:30 “La Gestione del cane in Area Urbana e in Famiglia” GRATUITO ISCRIZIONE SUL POSTO IN ORDINE DI ARRIVO per un numero massimo di 20 partecipanti organizzata da N.O.G.R.A. Sez. Prov. le di Pisa a cura di Sandra Fontana

Istruttore Cinofilo – Denis Ferri Educatore Cinofilo.

Area Spettacoli

ore 13:30 – 15:30 Basi musicali chitarra e canto con Loris Lungani in arte Loris

ore 16:00 – 18:00 Esibizione del gruppo “Quello & Quell’altro” musica e risate in Agrifiera.

ore 18:30 – 20:00 Esibizione delle classi primarie dell’Istituto G.B Niccolini

Area Line Dance

10:00 – 12:30 Apertura line dance “Special Evergreen”

14:00 – 19:00 Country Line Dance

