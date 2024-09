La XIV Edizione di Navigarte fra danza, musica e arti visive alla Porta del Mar

Scritto da admin• 9:31 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Per oltre un mese, da venerdì 13 settembre e sino al 18 ottobre, Pisa ospita la XIV Edizione di “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”, il festival internazionale diretto da Flavia Bucciero, con un percorso itinerante che trasformerà la città di Pisa in un palcoscenico a cielo aperto dove sonorità originali – anche quelle urbane catturate in presa diretta – incontrano le coreografie di danza site-specific e il teatro, ed il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza, oltre che della citata Direttrice Artistica, anche dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, del rappresentante di Fondazione Pisa Dr. Maurizio Sbrana e di Lia Remorini, in rappresentanza di UNICOOP Firenze.

di Giovanni Manenti

Si tratta di una Rassegna nata nel 2011 da un’idea del Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, sostenuta da Regione Toscana, Fondazione Pisa e Comune di Pisa e realizzata con la collaborazione di Università di Pisa, UniCoopFi di Firenze e della Sezione Pisa, Le Mura di Pisa e Fondazione Cerratelli, R.A.T, che avrà come giornate inaugurali il 13 e 14 settembrecon una due giorni di danza nella meravigliosa cornice del Bastione Sangallo all’interno del Giardino Scotto, per poi presentare una proposta di spettacoli di danza di Compagnie di fama nazionale e internazionale che proseguirà anche presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac e che vedrà tra le novità due omaggi al genio di Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, uno dei quali si svolgerà presso il Bastione del Parlascio, recentemente ristrutturato, a conclusione del Festival.

A tracciarne le linee guida provvede la Direttrice Artistica Flavia Bucciero che evidenzia: “il nostro obiettivo principale è quello di mettere in comunicazione i luoghi della città – che quest’anno vedono coinvolti il Bastione San Gallo ed il Bastione del Parlascio – con eventi di qualità nell’ambito della Danza e non solo, in quanto la finalità della rassegna è quella di essere multidisciplinare, come dimostra il fatto di ospitare al suo interno anche una pièce teatrale ed un evento musicale quale omaggio alla memoria di Giacomo Puccini, del quale ricorre quest’anno il centenario dalla morte, in onore del quale si svolgerà altresì proprio per la chiusura del Festival lo spettacolo “Le Donne di Puccini” presso il Bastione del Parlascio, grazie al rapporto di grande collaborazione esistente con la Cooperativa “Le Mura”.

“Non manca l’attenzione alle giovani generazioni“, prosegue la Direttrice Artistica, “con “La battaglia dei calzini” della Cooperativa Teatrale Prometeo di Bolzano, nell’ottica di valorizzare i giovani autori anche nell’ambito della coreografia in quanto anch’esso è uno dei nostri obiettivi, senza dimenticare che l’inaugurazione della Rassegna avrà luogo il 13 e 14 settembre prossimi presso il Bastione San Gallo con una due giorni dedicata alla Danza, durante la quale si esibiranno varie Compagnie e sarà altresì proposto il nostro spettacolo “Alice, la Sibilla e la realtà alla rovescia”, che ha vinto un bando del Parco Archeologico dei Campi Flegrei“.

“Ecco pertanto“, conclude Flavia Bucciero,.”che rivolgo un invito al pubblico di venire ad assistere a “NavigArte” per essere avvolto in un Mondo di meraviglia e curiosità, oltre ad avere un accesso facile e semplice allo spettacolo in luoghi anche non consueti facendo in modo di abbracciare la città ed i suoi apazi attraverso lo spettacolo e questo ritengo che sia un aspetto quanto mai importante nell’ottica di un rapporto nuovo con il pubblico facendo sì che lo stesso non sia solo spettatore ma venga coinvolto emotivamente e nei luoghi in cui la Danza ed il Teatro vengono rappresentati“.

Su quale sia l’importanza della citata Rassegna lo spiega l’Assessore alla Cultura Filippo Bedini, sottolineando: “si tratta di un Festival giunto quest’anno alla sua XIV edizione a testimonianza di una capacità di dare continuità ad iniziative culturali quali Danza, Musica ed Arti visive negli spazi cittadini, trattandosi di una Rassegna partita da Porta a Mare ma che già dagli anni scorsi, ed in particolare quest’anno, si allarga a luoghi importanti quali il Bastione San Gallo ed il Bastione del Parlascio che da poco è stato restaurato, a dimostrazione della volontà della nostra Amministrazione di far conoscere non solo ai turisti, ma anche ai residenti questi siti attraverso l’organizzazione di spettacoli“.

“Altro aspetto particolarmente apprezzato della presente edizione“, conclude Filippo Bedini, “sono i due spettacoli che la Direttrice Artistica Flavia Bucciero ha voluto inserire all’interno del cartellone quale omaggio alla figura di Giacomo Puccini, facendo sì che sia arricchita l’offerta che in questo 2024 l’Amministrazione Comunale ha voluto riservare alle celebrazioni del Centenario Pucciniano, poiché, contrariamente a quanto comunemente si pensi, anche con la nostra città il grande compositore dell’Opera lirica ha intrattenuto dei forti legami“.

Il programma.

Venerdì 13 settembre alle 20.00 al Bastione Sangallo – Giardino Scotto con “Silence-Music of Life”, una performance coreografica e sonora della Compagnia ArtGarageDanceCo di Pozzuoli. Nello spettacolo la coreografa Emma Cianchi ha creato paesaggi sonori costituiti dai rumori esterni catturati nel momento dell’azione, attraverso il corpo che diviene esso stesso strumento. Segue lo spettacolo della Compagnia Borderline Danza di Salerno “Scherzetto” diClaudio Malangone in cui attraverso le personificazioni mitologiche della natura umana, si indagano alcuni aspetti razionali e irrazionali, naturali e quotidiani, oscuri e misteriosi, legati all’esistenza, per poi la serata concludersi con “Lo stato della materia – The game” della Compagnia Estemporada, una riflessione sullo spazio che la forma materica occupa nella nostra mente diventando pensiero.

Sabato 14 settembre sempre alle 20.00, al Bastione Sangallo – Giardino Scotto, laCompagnia padrona di casa Con. Cor.D.A./Movimentoinactor a portare in scena “Alice, la Sibilla e la realtà alla rovescia”, lo spettacolo di danza, parola e musica in cui si immagina un incontro impossibile, quello tra l’Alice di L.Carroll e la Sibilla cumana.

Venerdì 20 settembre alle 21.00 presso Teatri di Danza e delle Arti – Corte SANAC,con l’anteprima dello spettacolo di Asmed/Balletto di Sardegna-Cagliari “La danza dei servi muti”. Un viaggio attraverso i balli di coppia tradizionali, walzer,tango, polka, bolero, ma stravolti da un’interpretazione in chiave contemporanea, cui segue “Corazze chiedono carezze” di e con Rocco Suma, un’esplorazione sincera e intima della sfera emotiva più profonda di noi stessi.

Venerdì 27 settembre sempre a Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac alle 21.00 ci attende lo spettacolo di Con. Cor.D.A./Movimentoinactor “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia nel quale gli artisti indagano la relazione con sé stessi e la realtà manifesta, dialogando con essa attraverso linguaggi fluidi del nostro tempo nella convinzione che l’arte debba essere fenomeno comunitario, al quale seguirà “Bagagli di vita” di e con Leila Ghiabbi. Qui un deposito bagagli diventa luogo di incontro e scontro di diverse identità rappresentate da valigie e si trasforma nell’occasione per un viaggio verso un mondo dove le parole, i gesti, sono liberi ed e prendono forma senza paura né giudizio.

Giovedì 3 ottobre alle 21.00 sempre presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac è previsto lo spettacolo della Compagnia Chille De La Balanza “Una ragazzina”di e con Sara Tombelli, la storia di Anna che esce di casa di notte, perché a casa dovrebbe rimanere silenziosa e invece lei ha l’urgenza di raccontarsi e il bisogno di essere ascoltata.

Venerdì 11 ottobre alle 21.00 sempre presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac grande attesa per “Caro Giacomo, a me sembran tutti matti”, spettacolo teatrale in forma di concerto per clarinetto, pianoforte e attore nato da un’idea di Salvatore dell’Isola, quale omaggio a Giacomo Puccini in occasione del centesimo anniversario dalla morte.

Domenica 13 ottobre alle 17.30 sempre presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac toccherà invece alla Cooperativa teatrale Prometeo di Bolzano portare in scena “La battaglia dei calzini” spettacolo particolarmente adatto ai bambini che attraverso la storia di calzini spaiati invita a riflettere sulle regole della convivenza civile, cercando di superare stereotipi e convenzioni.

Venerdì 18 ottobre alle 17.00 presso Bastione del Parlascio in Largo del Parlascio gran finale con lo spettacolo “Le donne di Puccini” di Flavia Bucciero su musica originale di Antonello Paliotti. Nello spettacolo, Giacomo Puccini ci viene mostrato nella sua umanità e nelle sue contraddizioni. Nell’occasione gli allievi di percussioni del M°Francesco Dell’Omo del Liceo Musicale di Pisa eseguiranno alcuni brani dal vivo che sono stati espressamente trascritti per percussioni dal Compositore Paliotti.

Last modified: Settembre 6, 2024