La tromba di Bosso al Castello di Lari

Pisa, Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Torna la grande musica nel Comune di Casciana Terme Lari. Dopo l’esibizione del bassista dei Dire Straits John Illsley, che ha animato il borgo di Casciana Alta (21 giugno) insieme al chitarrista Andrea Valeri, ora è la volta del trombettista Fabrizio Bosso, uno dei più importanti jazzisti italiani, che si esibirà mercoledì 6 agosto al Castello dei Vicari di Lari.

Bosso suonerà con Javier Girotto (sassofono), Paola Crisigiovanni (pianoforte), Gabriele Pesaresi (contrabbasso), Fabio Colella (batteria), e gli archi dell’orchestra del teatro Goldoni di Livorno diretti dal Maestro Paolo Ponziano Ciardi. Il concerto, denominato “In principio era il jazz da Chopin a Jobim”, è stato organizzato dall’Associazione culturale “II Castello”, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa rientra nel festival itinerante nelle Terre delle acque “I suoni di Sillene”, che prevede concerti a Chianciano Terme e per la prima volta a Casciana Terme Lari.

L’evento unisce il meglio del jazz con la raffinatezza delle sonorità classiche rilette in versione jazzistica in una inedita fusione di generi musicali, creando un perfetto connubio. E tutto questo avverrà in uno scenario particolare, quale quello del Castello dei Vicari, che rappresenta una finestra naturale su un paesaggio che va dal mare alle Alpi Apuane.

Fabrizio Bosso è noto per la sua straordinaria tecnica e la capacità di mescolare improvvisazione e melodia. Da anni è considerato una delle voci più originali del panorama jazz internazionale, collabora con artisti di fama mondiale e partecipa alle rassegne più prestigiose di jazz.

“Questo concerto rappresenta una occasione imperdibile per gli amanti della musica di qualità e per chi desidera sperimentare nuove combinazioni sonore nella cornice storica del Castello di Lari che regala sempre la bellezza di luoghi incantevoli quali i nostri borghi più belli della Toscana diffusa.

Si sono appena spenti i riflettori su Tosca d’Essai, opera ubiqua prima nazionale del festival Collinarea 2025, spettacolo unico nel suo genere che ha incantato per due sere gli spettatori sui palcoscenici delle piazze di Lari, connesse dalla tecnologia Connessioni, l’amministrazione va avanti anche con queste proposte artistico-musicali per raggiungere importanti obiettivi culturali – sottolinea l’assessore alla Cultura Alessandra Dal Canto – perché crede molto in una cultura che è veicolo di promozione turistica. Eventi come questo fanno conoscere i nostri borghi e ci auguriamo che dopo aver ascoltato Illsley, Bosso e visto Tosca a Collinarea le persone ritornino anche come turisti”.

Il costo del biglietto è di 20 euro e 15 ridotto per under 15 e over 65. I tagliandi si trovano alla biglietteria del Castello di Lari e alla Tabaccheria da Zizzi a Casciana Terme. Ci sono ancora posti disponibili. I tagliandi venduti sul circuito online sono esauriti.

