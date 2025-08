Illustrati i lavori al Campino in Canniccia intitolato a Pupetto

Written by admin• 1:15 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Ancora qualche giorno di attesa e poi il Campino in Canniccia, intitolato a Alessandro Giachetti, per gli amici ‘Pupetto’, tornerà ad essere fruibile da tutta la cittadinanza.

Un bell’esempio di come la sinergia tra amministrazione comunale e associazioni porti a riqualificare alcune aree del territorio che necessitavano di un restyling. Il Comune di Cascina ha investito circa 35.000 euro tra attrezzatura (porte, panchine, tavolo da ping-pong) e lavori di sistemazione della zona (tra cui il ripristino del muretto al confine con l’asilo Il Panda). L’associazione ‘Pupetto con noi’, invece, ha provveduto a installare la recinzione del nuovo campino, la staccionata, piante, alberi e siepi, contando anche sul sostegno di Sogefarm. E c’è una data da cerchiare di rosso sul calendario: è quella del 13 settembre, quando verrà inaugurato ufficialmente il nuovo campino.

“Questo intervento di riqualificazione del campino – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti – è un esempio virtuoso di come si possa fare qualcosa per la comunità mettendo insieme amministrazione, associazioni e gruppi di amici. In questo caso con il valore aggiunto della memoria di Pupetto, un ragazzo cascinese rimasto nel cuore di tutti. Come amministrazione siamo felici di sostenere iniziative che partono dal basso come questa. L’area intitolata ad Alessandro, per i cascinesi, è sempre stata una zona adatta al gioco libero: fino a qualche anno fa ce ne erano parecchie, ma ora si stanno riducendo ed è nostro compito preservare quelle rimaste. Se poi c’è chi è disponibile a mantenerle in buono stato, come nel caso dell’associazione, il valore è anche maggiore. Il campino, tra l’altro, sorge in uno dei quartieri più popolari di Cascina e ci sono tanti ragazzi che possono venire qui a giocare, fare sport o anche solo frequentare un luogo di aggregazione”.

“Quello che abbiamo presentato stamani – ha aggiunto l’assessora al sociale Giulia Guainai – è un progetto importante che vede un approccio basato sul principio di sussidiarietà orizzontale, in cui cittadinanza e istituzioni collaborano sullo stesso piano per realizzare attività di interesse generale. In un momento storico vittima di grande egoismo, è rincuorante veder svilupparsi a Cascina un modello che migliora la gestione del bene pubblico e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Per questo va all’associazione “Pupetto con noi” e a tutti i suoi volontari un grande ringraziamento, come anche al vicesindaco Cristiano Masi che con i lavori pubblici ha contribuito alla realizzazione del progetto”.

Per l’associazione “Pupetto con noi” ha preso la parola Davide Ricotta. “Siamo felicissimi di annunciare che finalmente il 13 settembre inaugureremo questo spazio verde riqualificato, che già esisteva quando noi eravamo bambini e insieme a Alessandro andavamo a giocare in questo campino. Continueremo a portare avanti la nostra campagna di autofinanziamento per raccogliere fondi e poter curare uno spazio che, essendo a verde, ha sempre bisogno di continue manutenzioni. Mi preme ringraziare anche Sogefarm che ha dato un contributo economico importante per la realizzazione di questo progetto, come anche il Comune di Cascina e anche tutti i nostri amici che si sono dati tanto da fare per riqualificare l’area e il materiale che già era in dotazione al Comune, anche in un’ottica di economia circolare”.

Last modified: Agosto 4, 2025