Pisa Sc, un agosto rovente: tra amichevoli internazionali, Coppa Italia e debutto in Serie A

Written by Antonio Tognoli• 1:02 pm• Pisa SC

PISA – Dopo qualche giorno di meritato riposo, il Pisa Sporting Club ha ripreso la preparazione in vista di un mese di agosto che si preannuncia intenso e cruciale. La squadra nerazzurra è infatti pronta ad affrontare una serie di test fondamentali per arrivare al meglio all’esordio nella stagione 2025-2026 di Serie A, dove tornerà a calcare i palcoscenici più importanti del calcio italiano.

Il calendario è fitto di appuntamenti: si parte subito con due sfide di prestigio in Germania contro Bayer Leverkusen e Augsburg, ottima occasione per testare la tenuta contro avversari di livello europeo. A seguire, un derby toscano amichevole contro la Pistoiese per rodare schemi e gambe in vista del primo impegno ufficiale.

Il 17 agosto sarà infatti già tempo di Coppa Italia: trasferta insidiosa a Cesena con passaggio del turno da conquistare per prendere slancio in vista del debutto in campionato. E che debutto: il 24 agosto i nerazzurri affronteranno l’Atalanta a Bergamo, prima di esordire all’Arena Garibaldi contro la Roma il 30 agosto, in una serata che si preannuncia memorabile per tutto l’ambiente pisano.

Il calendario degli impegni:

5 agosto, ore 18.00 – Amichevole: Bayer Leverkusen – Pisa (Diretta DAZN)

– Amichevole: (Diretta DAZN) 8 agosto, ore 17.00 – Amichevole: Augsburg – Pisa

– Amichevole: 14 agosto, ore 19.00 – Amichevole: Pistoiese – Pisa

– Amichevole: 17 agosto, ore 20.45 – Coppa Italia: Cesena – Pisa (Diretta Mediaset)

– Coppa Italia: (Diretta Mediaset) 24 agosto, ore 20.45 – Serie A: Atalanta – Pisa (Diretta DAZN)

– Serie A: (Diretta DAZN) 30 agosto, ore 20.45 – Serie A: Pisa – Roma (Diretta DAZN/Sky/Now)

Con un agosto così denso, il Pisa si prepara a far sognare i tifosi: il countdown verso la Serie A è ufficialmente cominciato.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Agosto 4, 2025