ASL Toscana Nord Ovest: sciopero del personale sanitario e amministrativo venerdì 3 ottobre 2025

PISA – È stato proclamato uno sciopero per venerdì 3 ottobre 2025 dal Sindacato Intercategoriale Cobas, rivolto a dipendenti di comparto e dirigenti.

L’Azienda si scusa con gli utenti per eventuali disagi nell’erogazione di servizi sanitari (esami, ambulatori, ecc.) e amministrativi (prenotazioni, accettazioni, ecc.), anche quelli gestiti da ditte esterne, sia a livello territoriale che ospedaliero.

Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, con priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili. I servizi minimi comprendono, tra gli altri:

Pronto Soccorso e servizi afferenti non differibili, con personale tecnico per pasti e servizi di base;

Assistenza domiciliare;

Attività di prevenzione urgente (alimentare e sanitaria);

Vigilanza veterinaria;

Attività di protezione civile;

Gestione degli impianti tecnologici e centrali termoidrauliche.

L’Azienda garantisce che tali servizi saranno assicurati durante lo sciopero.

