Written by Settembre 26, 2025 11:24 am Pisa, Attualità

ASL Toscana Nord Ovest: sciopero del personale sanitario e amministrativo venerdì 3 ottobre 2025

HomePisa, AttualitàASL Toscana Nord Ovest: sciopero del personale sanitario e amministrativo venerdì 3 ottobre 2025

PISA – È stato proclamato uno sciopero per venerdì 3 ottobre 2025 dal Sindacato Intercategoriale Cobas, rivolto a dipendenti di comparto e dirigenti.

L’Azienda si scusa con gli utenti per eventuali disagi nell’erogazione di servizi sanitari (esami, ambulatori, ecc.) e amministrativi (prenotazioni, accettazioni, ecc.), anche quelli gestiti da ditte esterne, sia a livello territoriale che ospedaliero.

Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, con priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili. I servizi minimi comprendono, tra gli altri:

  • Pronto Soccorso e servizi afferenti non differibili, con personale tecnico per pasti e servizi di base;
  • Assistenza domiciliare;
  • Attività di prevenzione urgente (alimentare e sanitaria);
  • Vigilanza veterinaria;
  • Attività di protezione civile;
  • Gestione degli impianti tecnologici e centrali termoidrauliche.

L’Azienda garantisce che tali servizi saranno assicurati durante lo sciopero.

Last modified: Settembre 26, 2025
Previous Story
Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 27 settembre
Next Story
“La Toscana che guarda avanti”: incontro pubblico a Ponsacco con Eugenio Giani, Agnese Balducci e Riccardo Magi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti