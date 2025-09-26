ASL Toscana Nord Ovest: sciopero del personale sanitario e amministrativo venerdì 3 ottobre 2025

PISA – È stato proclamato uno sciopero per venerdì 3 ottobre 2025 dal Sindacato Intercategoriale Cobas, rivolto a dipendenti di comparto e dirigenti.
L’Azienda si scusa con gli utenti per eventuali disagi nell’erogazione di servizi sanitari (esami, ambulatori, ecc.) e amministrativi (prenotazioni, accettazioni, ecc.), anche quelli gestiti da ditte esterne, sia a livello territoriale che ospedaliero.
Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, con priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili. I servizi minimi comprendono, tra gli altri:
- Pronto Soccorso e servizi afferenti non differibili, con personale tecnico per pasti e servizi di base;
- Assistenza domiciliare;
- Attività di prevenzione urgente (alimentare e sanitaria);
- Vigilanza veterinaria;
- Attività di protezione civile;
- Gestione degli impianti tecnologici e centrali termoidrauliche.
L’Azienda garantisce che tali servizi saranno assicurati durante lo sciopero.Last modified: Settembre 26, 2025