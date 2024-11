La Serie BKT ancora una volta schierata contro la violenza sulle donne

Written by admin• 3:50 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club, così come tutte le altre partecipanti al campionato Serie BKT, si fa promotore della campagna organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In questo weekend la Serie BKT ha messo in piedi una serie di eventi per sensibilizzare su un tema così importante; iniziative che culmineranno con l’utilizzo dello speciale pallone rosso Kappa® che il tecnico del Pisa Sporting Club Filippo Inzaghi, a nome di tutta la Società nerazzurra, ha simbolicamente consegnato questa mattina all’Assessore con Delega alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro e all’Assessore allo Sport Frida Scarpa.

Un momento molto partecipato che fa seguito a quello del Presidente della Lega B Mauro Balata che nella giornata di ieri haconsegnato il pallone rosso al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Last modified: Novembre 22, 2024