Prima seduta della Consulta dei Giovani di Pisa: Anna Vallini eletta presidente

PISA – Giovedì 21 novembre si è svolta la prima seduta della Consulta dei Giovani, il nuovo organismo istituito dal Comune di Pisa con compiti consultivi, propositivi e conoscitivi, focalizzato sulla condizione e promozione delle giovani generazioni. La Consulta, che interagisce con tutti gli organi di governo comunale, ha avuto luogo nella Sala delle Baleari.

Durante la seduta sono state effettuate le elezioni per la carica di presidente. Dopo due scrutini terminati in parità, è stata eletta presidente Anna Vallini. La prossima seduta, fissata per il 5 dicembre, avrà come oggetto l’elezione del vicepresidente. Alla seduta di insediamento hanno partecipato l’assessore Frida Scarpa, i consiglieri comunali Enrico Bruni e Lorenzo Vouk, e il dirigente delle politiche giovanili Marco Cannata.

«Il forte spirito partecipativo dei giovani – ha dichiarato l’assessore Frida Scarpa – è emerso fin da subito durante la convocazione, con un notevole esercizio di democrazia. Dopo due votazioni in parità, il presidente è stato eletto al terzo turno, grazie a un momento di confronto democratico tra i partecipanti. Questo rappresenta uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione: sviluppare una capacità di dibattito costruttivo. Da ora in poi, le riunioni della Consulta saranno interamente gestite dai membri e presiedute dalla neoeletta presidente, a cui auguro un buon lavoro. Sono molto soddisfatta dell’impegno mostrato in questa prima seduta, che ha posto le basi per l’elezione del vicepresidente e per l’avvio dei lavori il prossimo 5 dicembre.»

La Consulta dei Giovani è composta da 52 membri: 32 giovani tra i 16 e i 30 anni, selezionati tramite un avviso pubblico, e 18 rappresentanti dei 9 istituti scolastici secondari di secondo grado di Pisa (due per ciascun istituto). Vi fanno parte anche il rappresentante degli studenti dell’Università di Pisa nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e il Presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa.

Gli ambiti di intervento della Consulta riguardano: scuola, università, orientamento e formazione; lavoro e attività produttive; cultura, sport, tempo libero, turismo ed eventi; tutela dell’ambiente e delle future generazioni; innovazione e cittadinanza digitale; urbanistica, trasporti e sviluppo sostenibile; volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile; diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva.

Gli obiettivi della Consulta sono promuovere progetti, iniziative e eventi culturali e formativi per la crescita socio-culturale, creativa e professionale dei giovani, intervenire nelle strutture educative e formative, raccogliere ed elaborare informazioni nei settori di interesse giovanile e formulare proposte al Consiglio comunale.

