La senatrice Zambito presente alla Pastasciuttata Antifascita alla Festa dell’Unità di Metato

Written by Redazione• 10:30 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

METATO – Un momento di convivialità, memoria e impegno civile per commemorare il passato e guardare insieme al futuro: sabato 25 luglio a partire dalle ore 20, presso la Casa del Popolo di Metato, si terrà la tradizionale Pastasciutta Antifascista inserita all’interno della Festa dell’Unità (che durerà da venerdì 24 fino a domenica 26 luglio).

L’evento rappresenta una preziosa occasione per fare memoria condivisa, ricordando lo storico gesto della famiglia Cervi che festeggiò con una pastasciuttata la significativa giornata del 25 luglio 1943, quando cadde il governo Mussolini. Pochi mesi dopo, per mano dei nazifascisti, i fratelli Cervi ed alcuni amici pagarono con la vita quel gesto, simbolo di libertà e riscatto democratico.

Alla serata sarà presente e la senatrice PD Ylenia Zambito che parteciperà al dibattito e alla tavolata insieme alla comunità.

La cena popolare, al costo di 10 euro, prevederà un menù classico a base di antipasto, l’immancabile pastasciutta al burro e il dolce.

Ad accompagnare la manifestazione ci saranno inoltre, per tutte le sere, i servizi di bar, ristorante e i tradizionali bomboloni calda e fragranti.

La partecipazione alla cena è prevista su prenotazione contattando i seguenti numeri: Geremia 370 3402568, Sabrina 334 2361228, Palmira 380 5133107.

Last modified: Luglio 24, 2026