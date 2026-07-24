Giardini, ecologia e lupi. Martedì e giovedì doppio appuntamento con ViviParco

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore doppio appuntamento con ViviParco 2026: la rassegna che coniuga cultura, arte, musica e ambiente. Martedì 28 luglio alle 18.30 ‘Di giardini, illusioni verdi e speranze’, presentazione dei libri editi da MdS: ‘Incontri in giardino’ di Francesco Mati e ‘Cronache di un pianeta confuso’ di Francesco Ferrini, intervistati da Francesca Petrucci.

Imprenditore, garden design e comunicatore, Francesco Mati vive e lavora a Pistoia, dove la tradizione del vivaismo affonda radici profonde: in questo libro racconta giardini e parchi raccontati dal punto di vista di chi li ha progettati, realizzati e seguiti, mostrando come siano il risultato di un lavoro corale fatto di competenze intrecciate, cura, visione e responsabilità condivisa. Francesco Ferrini è Professore Ordinario presso l’Università di Firenze, autorità riconosciuta nella gestione del verde urbano e nell’arboricoltura. Scritto insieme a Ludovico Del Vecchio, il libro mostra l’ipocrisia del greenwashing contrapponendo alla retorica di facciata un’analisi lucida sulle reali problematiche, dai cambiamenti climatici alle politiche di gestione urbana.

Giovedì 30 luglio, sempre alle 18.30, ‘Al lupo al lupo’: sarà la volta del professor Marco Apollonio che parlerà della situazione di questo animale nel Parco e dell’importanza di una corretta gestione della specie. Per entrambi gli appuntamenti accesso libero senza prenotazione, nell’occasione sarà possibile vedere la mostra di Martina Rotondo ‘Bestiario Esistenziale’.

Gli eventi a San Rossore sono organizzati dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli con il sostegno della Fondazione Pisa e Regione Toscana, la collaborazione del Comune di Pisa, di Acquario della Memoria con il festival Animali Narranti, di Auser Musici con il Festival Toscano di Musica Antica, dell’associazione Lungofiume, dell’associazione Fanny Mendelssohn, di Pisa Jazz Rebirth, di Top 5 Viaggi. Informazioni sul programma completo sul sito www.parcosanrossore.org

Last modified: Luglio 24, 2026