“La selva oscura e la diritta via”: un viaggio dantesco tra arte, musica e riflessioni etiche

SAN MINIATO – Il 16 gennaio 2025, alle ore 21, la Chiesa di San Francesco a San Miniato ospiterà l’evento “La selva oscura e la diritta via”. Una serata dedicata all’arte e alla cultura, che, in occasione dell’apertura del Giubileo 2025, intende creare un ponte tra le immortali parole di Dante Alighieri e le sfide etiche della contemporaneità, offrendo una riflessione sul ruolo di cittadini e istituzioni nella vita sociale.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Next Generation EuroPA in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi e inserito nel festival Terre dei Presepi patrocinato dal Ministero della Cultura, vedrà alternarsi letture dantesche, interpretate dall’attore Giovanni Terreni, e brani musicali eseguiti dal Maestro Carlo Fermalvento sull’antico organo del 1593, creando così un’atmosfera di grande intensità emotiva. Un elemento simbolico di spicco sarà l’imponente installazione Athanor di Giuseppe Patané, alta sei metri, che rappresenta il passaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso. Questa potente metafora visiva evoca la morte e la rinascita dell’Uomo, della fede, dell’etica e della giustizia.

“La selva oscura e la diritta via” sarà una preziosa occasione per esplorare la profondità della Divina Commedia e le sue implicazioni etiche e spirituali nel mondo di oggi, in un dialogo tra passato e futuro, arte e spiritualità, individualità e collettività.

L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione inviando un’email a comunicazione@nextgenerationeuropa.it.

