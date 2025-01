Elena Meini (Lega): “Caso Keu: nostra interrogazione per capire se le proposte della Commissione regionale d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose”

Written by admin• 4:37 pm• Pisa, Politica

PISA – “Mentre, gradualmente, il processo Keu sta proseguendo, ho predisposto un’interrogazione in cui chiedevo di sapere se le varie proposte emerse al termine dei lavori della Commissione Speciale d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose, a suo tempo da me presieduta, fossero state recepite dal Consiglio regionale-afferma Elena Meini, Capogruppo in consiglio regionale della Lega.”

“L’Assessore Monni ha risposto a due dei sei punti presenti nell’atto, principalmente riguardanti la tracciabilità dei rifiuti speciali(il tutto è, comunque, tuttora in itinere) mentre restano in piedi e sarà mia cura interpellare altri Assessori competenti della Giunta Giani, svariati quesiti-prosegue il Consigliere.”

“In particolare, vogliamo sapere se siano stati attivati accordi di collaborazione con le Prefetture per monitorare l’accesso delle imprese alle risorse dei fondi strutturali del periodo ??2021-27‬, nonché se sia stato preso in considerazione un potenziamento del fondo antiusura a favore del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi, alfine di evitare il ricorso a capitali immessi dalla criminalità, nonché se sia prevedibile un sostegno anche economico alle associazioni di categoria-precisa l’esponente leghista.”

“Inoltre, interrogherò nuovamente la Giunta per conoscere, in dettaglio, quali siti siano stati bonificati e se sia possibile conoscere, procedimento giudiziario permettendo, quali altri luoghi siano stati inquinati dal Keu, oltre a quelli già noti-conclude la rappresentante della Lega.”

Last modified: Gennaio 14, 2025