Diego Petrucci (Fdi) sventola la casacca degli Oss in aula

“La Regione Toscana deve attingere dalle graduatorie”

PISA – “Oggi, con profondo rispetto, ho sventolato la casacca degli Oss in Aula e poi ho indossato la divisa degli operatori socio-sanitari per porre l’attenzione sulla questione della graduatoria Oss”, dichiara Diego Petrucci consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Ad inizio 2024 il Consiglio regionale della Toscana ha prorogato la graduatoria vigente degli operatori socio sanitari fino all’aprile del 2025. Il problema è che la Regione continua a non attingere da questa graduatoria, ma a ricorrere a strumenti al limite della legittimità ovvero ricorrendo alle agenzie interinali o utilizzando contratti di lavoro atipici”.

“Il tutto avviene alla faccia di migliaia di operatori che rientrano in una graduatoria fatta a seguito di un regolare concorso pubblico. Anche oggi abbiamo chiesto all’assessore Bezzini spiegazioni e se esiste un cronoprogramma delle assunzioni. La sua non è stata una risposta e le sue parole hanno fatto capire quanto la sinistra sia del tutto disinteressata a tutelare i lavoratori. Da parte mia continuerò ad occuparmi di questa vicenda e a cercare risposte per le migliaia di lavoratori che la Regione sta prendendo in giro” lo dichiara il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci.

Last modified: Gennaio 14, 2025