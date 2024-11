La seconda edizione di “Pisa Revenue Experience” alle Officine Garibaldi di Pisa

Scritto da admin• 3:56 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

L’evento è dedicato ai professionisti del settore alberghiero

PISA – Dopo il successo della prima edizione ritorna “Pisa Revenue Experience”, evento esclusivo nel panorama dell’ospitalità e dedicato ai professionisti del settore alberghiero. La II edizione si terrà martedì 12 novembre dalle ore 9 a Pisa presso le Officine Garibaldi (Via Gioberti, 39).

L’evento, aperto al pubblico, è promosso e organizzato da Oike Hospitality con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo dei partner Style’n Travel Creative Agency, Gruppo Paim, FederAlberghi Confcommercio Pisa, Officine Garibaldi,Revenue Goal, Ermes Hotels, Slope, Booking.com, e Devitalia Telecomunicazioni.

“Sarà un importantissima occasione per conoscere le più moderne tecnologie fornite da un sistema come quello del Revenue concepito per ottimizzare tariffe e ricavi” – spiega il direttore di Oike Hospitality Cesare Andrisano – “L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di offrire ai professionisti del settore le conoscenze, le risorse e le relazioni necessarie per eccellere in un ambiente competitivo. “Pisa Revenue Experience” vedrà gli interventi di autorità e aziende leader del settore: un’occasione unica per esplorare le più recenti strategie di crescita e vendita nel settore alberghiero”.

“Ringraziamo Oike Hospitality per questa importante opportunità” – dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “I numeri ci dicono che il turismo in provincia di Pisa sta aumentando a livello quantitavo. La sfida sarà quella di elevare ulteriormente la qualità dell’offerta su tutti i livelli ed appuntamenti come questo in grado di offrire spunti concreti ed estremamente interessanti per il futuro dell’ospitalità vanno nella direzione auspicata”,

“Per la mia esperienza siamo entusiasti di aver preso parte a questo elegante evento. In qualità di professionisti del marketing, comprendiamo quanto sia cruciale il Revenue per il settore turistico. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per esplorare e condividere strategie che possono contribuire a una crescita sostenibile in questo ambito” afferma Cristina Licari, fondatrice di Style’n Travel Creative Agency.

Durante la giornata i partecipanti avranno l’occasione di apprendere le strategie di Revenue Management più avanzate e conoscere le ultime tecnologie che stanno trasformando il mondo dell’ospitalità, ascoltare interventi da esperti come Booking, Slope, Ermes Hotels e altri leader del settore e partecipare a momenti di networking strategico.

L’evento includerà un coffee break e un light lunch, ideali per momenti di networking informale. Una giornata ricca di contenuti pratici e innovativi, pensati per portare la struttura a un nuovo livello di competitività.

L’iscrizione è gratuita, registrazione al link:

https://www.eventbrite.it/e/1053199501059?aff=oddtdtcreator

Sito Web: www.pisarevenueexperience.it

Instagram: @pisa_revenue_experience

Facebook: @pisarevenueexperience

Last modified: Novembre 7, 2024