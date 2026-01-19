Ancora una sconfitta per il Cus Pisa

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) – Fra il 16 ed il 22 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, ad oggi aggiorniamo i risultati e le classifiche delle squadre che hanno giocato.
di Leonardo Miraglia
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
I giornata di ritorno
|Etrusca San Miniato
|79-69
|Olimpia Legnaia
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
I giornata di ritorno
|Valdicornia Basket
|76-59
|Basket Calcinaia
|Gea Grosseto
|81-54
|JP Bellaria
|Castelfranco Frogs
|66-69
|Libertas Lucca
|CMB Carrara
|64-60
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
XIII giornata di andata
|La Crocetta San Miniato
|49-53
|Pallacanestro San Miniato
|Endas Pistoia
|56-53
|Pallacanestro Valdera
|Bellaria Cappuccini
|78-55
|Pontremoli Basket
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
XIII giornata di andata
|Piombino BC
|51-72
|Basket Volterra
|GMV Ghezzano
|57-62
|Basket Ponsacco
|Fortezza Team Livorno
|94-69
|Dream Basket Pisa
|Sport IES Pisa
|45-72
|Libertas Liburnia
|Etrusca San Miniato sq.B
|90-70
|Follonica Basket
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
III giornata di ritorno
|GMV Ghezzano sq.B
|NP
|Basket Pomarance
|CUS Pisa sq.B
|NP
|Invictus Livorno
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
III giornata di ritorno
|Basket Calcinaia sq.B
|NP
|Isotopi Valdera
|Castelfranco Frogs sq.B
|46-74
|Audax Carrara
|21/1, 21:30
|CMB Pietrasanta Basket
|Pallacanestro Valdera
|22/1, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Pallacanestro Massa
Last modified: Gennaio 19, 2026