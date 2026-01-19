Ancora una sconfitta per il Cus Pisa

Written by Leonardo Miraglia• 12:09 pm• Sport, Sport Home page

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) – Fra il 16 ed il 22 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, ad oggi aggiorniamo i risultati e le classifiche delle squadre che hanno giocato.

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

I giornata di ritorno

Etrusca San Miniato 79-69 Olimpia Legnaia

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

I giornata di ritorno

Valdicornia Basket 76-59 Basket Calcinaia Gea Grosseto 81-54 JP Bellaria Castelfranco Frogs 66-69 Libertas Lucca CMB Carrara 64-60 CUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XIII giornata di andata

La Crocetta San Miniato 49-53 Pallacanestro San Miniato Endas Pistoia 56-53 Pallacanestro Valdera Bellaria Cappuccini 78-55 Pontremoli Basket

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XIII giornata di andata

Piombino BC 51-72 Basket Volterra GMV Ghezzano 57-62 Basket Ponsacco Fortezza Team Livorno 94-69 Dream Basket Pisa Sport IES Pisa 45-72 Libertas Liburnia Etrusca San Miniato sq.B 90-70 Follonica Basket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

III giornata di ritorno

GMV Ghezzano sq.B NP Basket Pomarance CUS Pisa sq.B NP Invictus Livorno

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

Basket Calcinaia sq.B NP Isotopi Valdera Castelfranco Frogs sq.B 46-74 Audax Carrara 21/1, 21:30 CMB Pietrasanta Basket Pallacanestro Valdera 22/1, 21:15 Vicopisano Basket 2011 Pallacanestro Massa

