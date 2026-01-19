Written by Gennaio 19, 2026 12:09 pm Sport, Sport Home page

Ancora una sconfitta per il Cus Pisa

Pisa (venerdì, 16 gennaio 2026) – Fra il 16 ed il 22 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, ad oggi aggiorniamo i risultati e le classifiche delle squadre che hanno giocato.

di Leonardo Miraglia

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

I giornata di ritorno

Etrusca San Miniato79-69Olimpia Legnaia

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

I giornata di ritorno

Valdicornia Basket76-59Basket Calcinaia
Gea Grosseto81-54JP Bellaria
Castelfranco Frogs66-69Libertas Lucca
CMB Carrara64-60CUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XIII giornata di andata

La Crocetta San Miniato49-53Pallacanestro San Miniato
Endas Pistoia56-53Pallacanestro Valdera
Bellaria Cappuccini78-55Pontremoli Basket

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XIII giornata di andata

Piombino BC51-72Basket Volterra
GMV Ghezzano57-62Basket Ponsacco
Fortezza Team Livorno 94-69Dream Basket Pisa
Sport IES Pisa 45-72Libertas Liburnia
Etrusca San Miniato sq.B90-70Follonica Basket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

III giornata di ritorno

GMV Ghezzano sq.BNPBasket Pomarance
CUS Pisa sq.BNPInvictus Livorno

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

Basket Calcinaia sq.BNPIsotopi Valdera
Castelfranco Frogs sq.B46-74Audax Carrara
21/1, 21:30CMB Pietrasanta BasketPallacanestro Valdera
22/1, 21:15Vicopisano Basket 2011Pallacanestro Massa

Info tratte da www.playbasket.it

